Visa обяжет банки переводить средства по номеру телефона

2 октября. FINMARKET.RU - Международная платежная системаразослала банкам-участникам меморандум с обязательным требованием обеспечить переводы средств между картами банка по номеру телефона. На это банкам отведен ровно год, пишет "Коммерсант"

Как следует из письма, с 30 сентября 2021 года Visa Direct эквайеры и эмитенты обязаны будут использовать идентификатор (номер мобильного телефона) для операций OCT (пополнение карты) в качестве дополнительной опции для данных получателя. Эмитенты должны предоставить возможность создавать, обновлять и изменять связь между PAN (номером карты) и иным идентификатором.

По сути, письмо означает, что Visa в обязательном порядке запускает применение этого функционала, ранее он был представлен опционально. Таким образом, Visa фактически вступает в прямую конкуренцию с системой быстрых платежей ЦБ, которая предусматривает переводы между гражданами по номеру телефона практически в любой банк.

"Visa может отвоевать у СБП долю рынка переводов по номеру телефона. Они сразу могли получить эту долю, если бы запустили Visa Alias обязательным меморандумом, как делают сейчас, а они запустили факультативно - никто особо и не стал это реализовывать",- отмечают собеседники "Ъ".

До 2022 года Visa придется бороться с СБП за переводы по номеру телефона свыше 100 тыс. руб. в месяц. Сейчас переводы до 100 тыс. в рамках СБП бесплатны, но после 2022 года станут платными, отмечают банкиры. "Сейчас переводы свыше 100 тыс. руб. по картам Visa идут с комиссией 1%, у СБП - 0,5%",- поясняет один из собеседников "Ъ". "Если Visa сделает переводы по номеру телефона, она сможет снизить комиссию для банков, а те - снизить для клиентов до 0,5%. У СБП переводы до 100 тыс. руб. с 1 января 2022 года будут платные, и тут Visa сможет побороться с СБП на всех фронтах",- полагает представитель крупного банка.

в проекте Visa заинтересованы.