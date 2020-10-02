В России средства на информбезопасность увеличат в 8 раз

2 октября. FINMARKET.RU - Финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика" в 2022 и 2023 годах увеличится в 8 раз - до 16 млрд рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов, а также новой версии паспорта федерального проекта, пишут "Известия"

Так, в 2022-2023 годах на эти цели собираются выделить по 8 млрд рублей, тогда как изначально рассчитывали перераспределить по 1 млрд рублей на каждый год. У "Информационной безопасности" оказалось самое значительное увеличение бюджета по сравнению с другими федеральными проектами, входящими в состав "Цифровой экономики".

В целом с представленными цифрами уже синхронизирована версия паспорта федерального проекта "Информационная безопасность", представленная на последнем заседании тематической рабочей группы 29 сентября. Согласно документу, в период с 2021 по 2024 гг. финансирование этого направления может составить 26,3 млрд рублей. Тогда как в текущей версии паспорта федпроекта за тот же период планировалось выделить только 7,6 млрд.

В версии паспорта федпроекта говорится о том, что почти половину бюджета может забрать на себя создание и функционирование национального технологического центра внедрения методов современной криптографии. Это самое капиталоемкое мероприятие федпроекта. В 2022 и 2023 годах на эти цели потратят 4 и 4,2 млрд соответственно. Всего же на центр понадобится 11,5 млрд рублей госфинансирования.

Кроме того, власти собираются направить бюджетныееще и на анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение).

По данным "Известий", на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию 1 октября планировалось представить окончательный облик нацпрограммы "Цифровая экономика". Однако, по данным источника газеты, знакомого с ситуацией, утверждение паспортов федпроектов "Цифровой экономики" отложили.