Поддержка моногородов станет скромнее

1 октября. FINMARKET.RU - Бюджетная консолидация в сочетании с желанием властей улучшить работу институтов развития привели к сокращению финансирования Фонда развития моногородов (ФРМ) и некоторому урезанию направлений его деятельности, пишет "Коммерсант"

Так, субсидии ФРМ в 2021-2023 годах будут сокращены на 10%. Действующий закон о бюджете предусматривает предоставление фонду 4,7 млрд руб. ежегодно. Теперь же, согласно проекту госказны на следующую трехлетку, будет выделяться лишь по 4,2 млрд руб. Минэкономики предлагает сократить и направления финансовой поддержки, оказываемой фондом. Из проекта постановления правительства следует, что пожертвовать планируется софинансированием расходов регионов и муниципалитетов на строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры.

По словам источника газеты в финансово-экономическом блоке правительства, фонд так и не реализовал ни одного проекта софинансирования строительства инфраструктуры - они даже не выносились на рассмотрение набсовета ФРМ.

Фонд может использовать бюджетные средства, в частности, на формирование условий для создания рабочих мест, не связанных с работой градообразующих организаций, на развитие городской среды и поддержку инвестпроектов в моногородах, где возникла чрезвычайная ситуация. Возможности для вложений в иную инфраструктуру у ФРМ останутся - в объекты, необходимые для реализации инвестпроектов.

Вчера глава фонда Ирина Макиева сообщила, что за январь-сентябрь этого года на инфраструктуру фондом было направлено 600 млн руб.- 4 объекта уже введены в эксплуатацию, еще 5 должны быть сданы до конца года.

ФРМ отчитался вчера о заключении за январь-сентябрь соглашений о предоставлении займов на общую сумму более 1 млрд руб. в рамках десяти инвестпроектов - ожидается, что их реализация приведет к созданию 550 рабочих мест и привлечению в3,3 млрд руб. инвестиций.

На фоне происходящих изменений фонд приступил к разработке новой стратегии развития моногородов до 2025 года. По словам Макиевой, ее планируется представить на набсовете фонда до конца года.