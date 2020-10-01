Банки ищут способы не возвращать страховки

1 октября. FINMARKET.RU -могут использовать наработанные ранее уловки, чтобы обойти новый закон, защищающий заемщиков от навязывания страховок. Такие выводы сделали специалисты Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), проанализировав работу кредитных и страховых организаций, а также слабые места закона 483-ФЗ, который вступил в силу с 1 сентября.

Как отметил председатель правления КонфОП Дмитрий Янин, благодаря закону (483-ФЗ) появились важные изменения, пишут "Известия" . Прежде всего, право вернуть часть страховой премии при полном досрочном погашении кредита (ранее банки рассматривали такие заявления граждан по собственному усмотрению). Кроме того, в законе закрепляется период охлаждения (14 дней после подписания документов), в том числе для договоров коллективного страхования.

Пока жалоб на отказы в выплате неизрасходованной части страховой премии со стороны "досрочников" и тех, кто решил воспользоваться периодом охлаждения, много, отметили в КонфОП. Правда, как объяснили "Известиям" во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), проблема в том, что не все изучили сам документ.

Положения закона будут применяться к договорам, заключенным после его вступления в силу, соглашаются в КонфОП. Вместе с этим там считают, что, несмотря на принятие 483-ФЗ, некоторые страховщики и кредиторы попытаются найти основания не возвращать заемщикам деньги. Прежде всего у защитников прав потребителей вызывает опасение практика, по которой уже наработан приличный опыт. Имеются в виду многочисленные случаи, когда заемщику продают страховку жизни, и банк выступает выгодоприобретателем в части остатка по кредиту, а по остальной сумме бенефициаром становится страхователь.

"В таком случае страховка оказывается как бы оторванной от кредита, и его досрочное погашение не может стать основанием для разрыва отношений со страховой компанией, поскольку полис продолжает действовать и после полного расчета с банком", - объяснили в КонфОП. То есть страховка в таком случае является постоянной величиной, даже если долг уменьшился или его погасили полностью.

По словам Янина, новые нормы 483-ФЗ не учитывают такую распространенную практику, как частично досрочное погашение кредита. "Считаем, что в данном случае было бы правильным делать перерасчет страховой премии по итогам 12 месяцев, пропорционально "незапланированному" уменьшению суммы долга в течение года (страхового периода)", - заявил эксперт.

Фактически это означает, что снижение суммы кредита при частичном досрочном погашении никак не влияет на сумму страхования. Кроме того, защитники прав потребителей обращают внимание на то, что многие банки берут полную стоимость страхования после заключения договора на многолетние, притом что со временем остаток долга уменьшается, поэтому должна уменьшаться и оплата страхования.

Защитники прав потребителей не исключают, что в дальнейшем они обратятся к ЦБ с рядом предложений об усовершенствовании законодательства.