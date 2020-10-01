Россияне сокращают покупки смартфонов в кредит

1 октября. FINMARKET.RU - Доступные кредиты и программы рассрочки в последние годы были драйверами роста продаж смартфонов в России. Но в этом году ситуация изменилась - люди предпочитают покупать гаджеты на собственные средства, рассказали "Ведомостям" сотрудники нескольких электронных ритейлеров.

За первые девять месяцев 2020 г. в кредит в России было куплено 38% смартфонов, рассказывает представитель МТС Алексей Меркутов. По подсчетам оператора, годом ранее на заемные средства покупался каждый второй смартфон. В целом продажи смартфонов на российском рынке в январе - сентябре увеличились на 5% в натуральном и 11% в денежном выражении, посчитала МТС. Россияне приобрели около 22,5 млн аппаратов на сумму более 380 млрд руб.

Наибольший прирост продемонстрировали продажи смартфонов стоимостью от 10 000 до 30 000 руб. (+11% в штуках и деньгах) и более 50 000 руб. (+41% в штуках и +48% в деньгах), говорит представитель "М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева. Потребители все чаще тратят деньги на более производительные и функциональные устройства, которые будут актуальны еще 2-3 года, объясняет Андреева.

Число тех, кто покупает смартфоны в кредит, действительно сократилось, согласны представители "Билайна" и "Мегафона". Представитель "Билайна" подтверждает позитивную динамику продаж этих устройств и связывает ее с желанием пользователей сменить устаревшую модель на новую, более "прокачанную".

Снижение доли реализуемых в кредит смартфонов - следствие эпидемии COVID-19 и карантинных мер, убежден сотрудник одной из розничных сетей. По его словам, за время самоизоляции у тех, кто сохранил работу, скопились немалые средства. Расходы на туризм и путешествия были исключены, не было развлекательных мероприятий, не работали кафе и рестораны, а также часть магазинов, напоминает он. Часть покупателей, которым просто некуда было тратить деньги, теперь расходуют их на смартфоны, говорит собеседник "Ведомостей".