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01 октября 2020 года 08:53
МФО отмечают снижение средней заявки на микрозаймы
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Владимир Смирнов/ТАСС
1 октября. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации (МФО) фиксируют снижение средней заявки на микрозаймы. Сезонный всплеск спроса на займы МФО в этом году пришелся на апрель-май, то есть разгар карантина на фоне пандемии. В этот период россияне резко повысили средний чек "желаемой" суммы займа. В апреле она достигла 43 тыс. руб., годом ранее этот показатель не превышал в среднем 25 тыс. руб. Однако к августу размер запрашиваемой суммы займа почти вернулся на кризисные уровни, пишет "Коммерсант" с ссылкой на исследование финансового маркетплейса "Юником24" по рынку микрокредитования. В апреле, по разным оценкам, 20-60% россиян начали испытывать финансовые трудности в силу снижения уровня дохода, объясняет тенденцию гендиректор "Юником24" Юрий Кудряков. "Немаловажной стала и неуверенность людей в завтрашнем дне,- добавляет он.- Увеличивая "желаемую" сумму займа, клиенты хотели подготовить небольшую подушку безопасности и успокоить себя, что деньги "в кошельке" есть". При этом в острый период кризиса сумма запросов клиентов МФО росла, а выдачи сокращались, следует из исследования. МФО, оценивая риски, увеличили долю отказов, и некоторые компании сократили займы до 8-10 тыс. руб., чтобы избежать массовых дефолтов, говорит Кудряков. Сейчас ситуация стабилизируется: после завершения режима самоизоляции "желаемая" сумма займа в августе составляла 32,2 тыс. руб., выдачи - почти 13 тыс. руб. На текущий момент отсутствуют какие-либо ярко выраженные факторы, на основании которых можно было бы построить прогноз изменения средней суммы микрозайма, отмечает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. С одной стороны, на этот показатель будет оказывать давление неблагоприятный внешний фон, а с другой - его будет подталкивать вверх фактор сезонности: кредиторы будут стараться приблизиться к выполнению бизнес-планов в преддверии окончания года.
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