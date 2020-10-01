Россияне смогут снизить налог на недвижимость

1 октября. FINMARKET.RU - У россиян появится возможность снизить налог нана 20-30%. В личный кабинет на "Госуслугах" предложили рассылать предварительную переоцененную кадастровую стоимость квартир, что позволит до выставления налога оспаривать эту сумму. Такую инициативу вице-премьеру Виктории Абрамченко отправил "Общероссийский народный фронт" (ОНФ), пишут "Известия"

Случаи завышения кадастровой стоимости недвижимости не редкость. Зачастую такие ошибки допускаются в отношении старого жилья в престижных районах. Это происходит потому, что в определении цены большое значение имеет стоимость земли, а высокий коэффициент износа дома при этом учитывается не всегда, рассказал изданию управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

Раньше налог на недвижимость рассчитывался исходя из инвентаризационной стоимости жилья, которая оценивалась в том числе с учетом износа. С 2015 года выплаты стали рассчитывать на основе кадастровой цены, напомнил он. Теперь коэффициент 0,1-0,5% в зависимости от региона умножается на кадастровую стоимость квартиры и от этой суммы вычитается цена 20 кв. м жилья, сказала член совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития, управляющий партнер компании "Профессиональная группа оценки" Ирина Комар.

Кадастровая переоценка проводится не реже чем раз в пять лет и не чаще чем раз в три года во всех субъектах, кроме городов федерального значения (Москва, Петербург, Севастополь). Для них этот срок составляет два года, отметил директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

В связи с этим ОНФ обратился к Абрамченко с предложением лично рассылать россиянам предварительную переоцененную кадастровую стоимость их квартир (в кабинет на сайте госуслуг). Представитель вице-премьера сообщила "Известиям", что письмо получено и будет направлено в профильные ведомства для проработки.

По данным Семина, суммарная величина кадастровой стоимости объектов недвижимости по итогам рассмотрения заявлений за 2019 год снизилась примерно на 30%. В прошлом году в судах по обращениям физических и юридических лиц было инициировано более 22 тыс. споров по этому вопросу. Суммарная величина кадастровой стоимости была снижена с 1,7 трлн до 964,20 млрд рублей, добавил Андрей Колочинский.

Также в ОНФ предлагают ввести поправочный коэффициент при оценке недвижимости в этом году в связи с коронавирусом. Или мораторий на повышение кадастровой стоимости по итогам переоценки в 2020 году по сравнению с действовавшей ценой в 2019 году.