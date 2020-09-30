Проблемные дома могут отдать жителям аварийных

30 сентября. FINMARKET.RU - Часть квартир в домах застройщиков-банкротов могут отдать жителям аварийных домов. Такое предложение обсуждалось на Всероссийском совещании о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", организованном Минстроем и Фондом содействия реформированию ЖКХ, пишет "Российская газета"

Сейчас после достраивания проблемных домов Фондом защиты прав дольщиков в зданиях остаются свободные квартиры, которые застройщик-банкрот продать не успел. В целом по России таких квартир около 3 тыс., сообщил заместитель гендиректора Фонда защиты прав дольщиков Артем Саркисян. Это жилье, по его мнению, можно было бы предоставлять для переселения жителей из аварийных домов.

В России насчитывается 3030 проблемных домов, всего в нынешнем году планируется принять решения по 750 зданиям.

Как отметил гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, с 2008 года в стране было ликвидировано более 17 млн кв. м аварийного жилья. Ныне действующую программу по расселению около 40 регионов могут закончить досрочно - не в 2024 г., а уже в 2021-2022 гг. Планы этого года выполнили уже 39 регионов, еще 16 также закончат ее досрочно. Заявки на финансирование расселения на 2021 год подали 54 региона. Регионам, которые досрочно завершат программу, могут предоставить дальнейшее финансирование нааварийных домов без учета давности признания их аварийными, такое предложение обсуждается, сообщил гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Кроме того, обсуждается идея дать возможность жителям аварийных домов переезжать не только в многоквартирные, но и в частный сектор.

Также Фонд содействия реформированию ЖКХ планирует уделять большее внимание повышению энергоэффективности строящегося жилья.