ФНС начинает эксперимент по возврату НДС в течение месяца

30 сентября. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) открывает пилотные проекты по сокращению сроков возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) до одного месяца. Как стало известно "Коммерсанту" , в ближайшие дни руководстворазошлет в территориальные органы рекомендацию в рамках пилотных проектов сократить сроки камеральных проверок деклараций по ФНС по отдельным группам налогоплательщиков, возмещающих, с текущих 2-х месяцев до одного.

Сокращение срока НДС, уплачиваемого ежеквартально, со стандартных 3-х месяцев до 2-х (позже этот срок зафиксирован поправками к Налоговому кодексу) также начинался с пилота 2017 года, тогда он затронул 8,8 тыс. налогоплательщиков, в течение квартала возмещающих из бюджета 372,2 млрд руб. Новый пилот сходен по масштабам: это 3,4 тыс. налогоплательщиков (21,8% от их общего числа в этой категории), возмещающих в квартал 219,5 млрд руб. НДС. Пилот 2017 года, по расчетам ФНС, экономил клиентам службы 9,3 млрд руб. в год, проектная цифра возврата оборотных средств в новом пилоте меньше из-за существенного снижения ключевой ставки - более 3,1 млрд руб. в год.

Оценка деклараций налогоплательщиков в рамках пилота будет проводиться в два этапа - в течение 10 дней и через месяц, право на быстрыйНДС получат плательщики, ранее не применившие заявительный порядок возврата, клиенты групп низкого и среднего риска. Половина (50%) контрагентов по НДС должны быть заявлены налогоплательщиком (и проверены) в предыдущие налоговые периоды, более 80% контрагентов должны иметь по классификации ФНС низкий или средний риск. Кроме того, ускоренный возврат потребует возмещения ранее более 70% заявленного НДС. Наконец, одним из маркеров ФНС является уплата клиентом за последние три года налогов на сумму большую заявленной на текущий квартал суммы возврата НДС. Для большинства текущих операций компании это обычная ситуация.

Первый этап проверки (10 дней) полностью автоматизирован. На 2-м этапе проверяется в том числе наличие ошибок и расхождений. Отметим, что стратегия ФНС по истребованию документов сокращает объем затребований документов у "технических" компаний - в службе прямо признают, что это или невозможно, или бесполезно.

Представители бизнес-сообщества идею сокращения сроков возмещения до одного месяца ожидаемо поддержали.