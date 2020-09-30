Будущее трети российских АЗС под вопросом

30 сентября. FINMARKET.RU - Уже в этом году треть российских заправок может закрыться. Такой прогноз "Известиям" представили в Независимом топливном союзе (НТС). Владельцам тысяч небольших заправок может оказаться не по карману новый ГОСТ , который вступает в силу с 1 октября. В ГОСТе Р 58927-2020 содержатся новые рекомендации по оснащениюи устанавливаются более жесткие требования точности отпуска топлива.

Документ предусматривает перечень требований к ТРК и обязывает заправки иметь в распоряжении работающее оборудование с контролем количества заливаемого топлива. Колонки должны быть оснащены программным обеспечением (ПО) с защитой от несанкционированного доступа, а также замен узлов, не предусмотренных ее изготовителем.

Ужесточается и требование к точности отпуска топлива. Ранее этот показатель был равен 0,5 мл на литр (из них 0,25 мл на литр с учетом температур). Теперь же оно составит 0,25 мл на литр без учета температур. Без нового оборудования АЗС не смогут соответствовать таким требованиям, говорят эксперты.

По словам главы РТС Евгения Аркуши, в России ни на одной из АЗС колонок с новым ПО пока не установлено. Заставлять это делать никто не будет, так как ГОСТ носит рекомендательный характер, добавил он. И даже если стандарт сделают обязательным, он будет относиться к производителям, а не к тем, кто эти колонки эксплуатирует.

Но, как считает вице-президент НТС Дмитрий Гусев, рекомендательный характер ГОСТа не избавит от ответственности, так как сегодня в рамках действующего КоАПа для АЗС за нарушение точности отпуска топлива предусмотрены штрафы. Для должностных лиц они варьируются от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических -- от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом Росстандарт рассматривает возможность значительно их увеличить, подняв до 1% от годовой выручки.

По словам Гусева, в России из 23 тыс. АЗС большая часть (около 60%) - это независимые. И многим будет не по карману обновление оборудования. Он отметил, что если в среднем на каждой АЗС имеется по 6 колонок, то в сумме на все российские заправки потребуется около 138 тыс. ТРК.

"По нашим данным, производители не смогут обеспечить достаточное количество оборудования. В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется", - заключил представитель НТС.