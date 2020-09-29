К лету 2021 года арендные квартиры могут подорожать на 8%

29 сентября. FINMARKET.RU - Арендное жилье в крупных городах России может подорожать на 8% к лету 2021 года. Такой прогноз "Известиям" дали участники рынка недвижимости.

В этом году рынок арендной недвижимости пережил кризис, что привело к падению цен на жилье при долгосрочном съеме. В августе т.г. по сравнению с тем же месяцем годом ранее в крупных городах - Казани, Краснодаре, Новосибирске и Петербурге - снижение составило около 9%, 7%, 6% и 4% соответственно. Самое большое сокращение стоимости (на 11%) произошло в Москве, сказал "Известиям" руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Руслан Закирьянов.

По его словам, снижение расценок связано с пережитым режимом самоизоляции, возвращением людей в родные города с более благополучной эпидемиологической обстановкой, а также падением доходов населения.

Как отмечает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, рынок долгосрочной аренды продолжает восстанавливаться. После снятия ограничительных мер в начале мая увеличивается потенциальный спрос (просмотры объявлений). Небольшой спад по этому показателю наблюдался в середине лета - традиционно неактивном сезоне для рынка недвижимости. Но с августа снова фиксируется положительная динамика, она связана с началом делового сезона и учебного года, указал он.

В большинстве городов-миллионников за последний месяц отмечен рост цен. Средняяоднокомнатных квартир составляет 17,4 тыс. рублей в месяц. Это на 1,1% выше, чем в августе 2020-го. По сравнению с прошлым годом текущий показатель ниже на 4,1%, сказал Попов.

До конца года цены могут еще повыситься - как минимум на уровне возросших затрат собственников на оплату ЖКУ. Обычно такой рост не превышает 3-4% (на уровне инфляции) от изначальной стоимости аренды. К лету 2021 г. ставки могут вырасти еще на 4-5%, спрогнозировала руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной риелторской компании "Этажи" Ольга Павлинова.

Как говорит гендиректор VSN Realty Яна Глазунова, если жестких ограничительных мер из-за второй волны пандемии не введут, на арендные ставки по-прежнему наибольшее влияние будут оказывать традиционные факторы - инфляция и рост цен на новостройки. "В таком случае плавное повышение стоимости жилья будет составлять в пределах 0,5% в месяц. Через год положительная ценовая динамика может составить до 8-10% в Москве и около 5-8% в крупных региональных городах", - полагает эксперт.

Попов считает, что дальнейшая ситуация на рынке напрямую будет зависеть от эпидемиологической обстановки и будущих ограничительных мер или их отсутствия. По его мнению, даже если новый карантин не введут, после возвращения цен к докризисным значениям больший рост маловероятен, поскольку доходы населения падают и растет безработица.

Если будет введен строгий карантин продолжительностью от месяца и более, то стоимость аренды останется на нынешнем уровне, полагает Павлинова.