России необходима структурная трансформация экономики

29 сентября. FINMARKET.RU - России, чтобы преодолеть кризис и выйти на траекторию устойчивого экономического роста, необходима структурная трансформация экономики, утверждают авторы доклада НИУ ВШЭ "Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития". Сейчас, как утверждают авторы исследования, российскаянедостаточно сложна, чтобы успешно конкурировать на мировых рынках, пишут "Ведомости"

В докладе подчеркивается, что ключевая проблема обеспечения устойчивого развития российской экономики заключается не столько в наличии масштабного сырьевого сектора с ограниченным потенциалом долгосрочного роста, сколько в недостаточном качестве обрабатывающего сектора. В нем преобладают относительно простые операции и производства, основанные на использовании труда низкой квалификации и массовом производстве относительно простых товаров. В результате по производительности трудав 2-3 раза уступает экономикам большинства индустриально развитых стран. Как подчеркивают эксперты ВШЭ, такой разрыв в основном (на 60-65%) обусловлен низким общим уровнем используемых технологий и организации производства.

В высокотехнологичных отраслях - химической, пищевой промышленности, машиностроении - количество товарных позиций в российском экспорте составляет порядка 30-40% от товарных позиций в Германии, США, Канаде, Китае. В целом, по оценкам Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ, сложность российской экономики во втором десятилетии XXI в. оказалась заметно ниже уровня конца 1990-х гг.

Специалисты НИУ ВШЭ предлагают уже известный перечень мер для изменения сложившейся ситуации: повышение конкуренции, производительности труда, либерализацию импорта сложных комплектующих и технологий, налаживание взаимодействия промышленных компаний с организациями сектора исследований и разработок, поддержку индустрий, а не отдельных компаний и отраслей.

Еще одно нетривиальное предложение экспертов НИУ ВШЭ - выращивать мультипродуктовых и мультистрановых экспортеров несырьевой продукции.

Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников в разговоре с "Ведомостями" отметил, что проблема низкого уровня передела в обрабатывающей промышленности хорошо известна и все пути ее решения, изложенные экспертами ВШЭ, неоднократно обсуждались как в экспертном сообществе, так и на государственном уровне. "Некоторые рецепты уже давно применяются. Например, либерализация импорта комплектующих и технологий", - напоминает Сальников.

По его мнению, в создавшихся условиях единственным драйвером роста экономики может стать принципиально новый механизм мощного стимулирования роста эффективности, прежде всего производительности труда.

Директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев убежден, что "усложнить" российскую экономику и выпускаемую отечественными предприятиями продукцию может только конкуренция. Но усилить конкуренцию внутри страны можно, лишь ликвидировав административные барьеры для бизнеса. А конкурировать на мировом рынке, по его мнению, нашим производителям должно помочь государство, предоставляя информационную и финансовую поддержку тем, кто готов экспортировать свою продукцию.