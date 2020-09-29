Переток вкладов на накопительные счета ускорился

29 сентября. FINMARKET.RU - Банк России фиксирует ускорение перетока средств физических лиц из срочных депозитов на накопительные счета. Согласно данным ЦБ РФ, рост средств в рублях на текущих счетах физлиц в банках в августе ускорился и составил около 250 млрд руб., в то время как в июле он не доходил и до 200 млрд руб. Этот показатель непрерывно рос начиная с февраля этого года и в результате увеличился почти на 40%, достигнув почти 8,5 трлн руб., пишет "Коммерсант" . Таким образом, средства в рублях на текущих счетах розничных клиентов превысили объем депозитов в рублях на срок свыше года (8,34 трлн руб.) и вплотную приблизились к объему депозитов в рублях на срок от месяца до года (8,7 трлн руб.).

Тенденцию подтверждают и опрошенные “Коммерсантом”. По словам замначальника управления "Сбережения" ВТБ Марии Ворониной, «в первом полугодии половина новых сберегательных продуктов приходилась на, половина — на накопительные счета. В июле доля новых накопительных счетов превысила долю вкладов, в августе выросла примерно до 60%, в сентябре уже достигает 70%». Аналогичную динамику фиксируют и в ПСБ.

Не во всех банках приток средств на накопительные счета сравнялся с притоком средств во вклады, однако увеличение доли накопительных счетов в портфеле отметили все. По мнению начальника управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлии Алексеевой, рост привлекательности накопительных счетов связан с тем, что многим гражданам актуально иметь возможность получать доход при совершении операций по банковской карте, а также иметь возможность в любой момент воспользоваться деньгами без потери процентов.

Впрочем, как отметили в Райффайзенбанке, вклады по-прежнему сохраняют популярность среди отдельных категорий клиентов, поэтому полного замещения их накопительными счетами в ближайшее время не ожидается..