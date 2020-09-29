Безработных обучат ведению бизнеса

29 сентября. FINMARKET.RU - В августе 2020 года число безработных в России достигло 4,8 млн человек - то есть 6,4% от рабочей силы, следует из данных Росстата. Это рекорд за восемь лет, а именно с марта 2012 года - тогда показатель составлял 6,5%.

Для поддержки потерявших работу из-за кризиса правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТа (12,13 тыс. рублей), а минимальный - до 4,5 тыс. Кроме того, чтобы предотвратить массовые увольнения, были запущены льготные кредиты для бизнеса, проценты по которым будут списаны через год при условии сохранения занятости.

Минэкономразвития предложило еще один способ снизить число безработных россиян, следует из нового паспорта федерального проекта пишут "Известия" . "Вовлечение в предпринимательство", который входит в нацпроект по поддержке МСП. Нетрудоустроенных граждан переквалифицируют в предпринимателей и научат вести свое дело. В итоге предполагается, что к 2024 году бывшиеоткроют как минимум 1,2 тыс. новых бизнесов, говорится в паспорте федпроекта.

Сегодня существует перечень программ для обучения начинающих бизнесменов, утвержденный Минэкономразвития, - например, "Азбука предпринимателя", пояснили "Известиям" в министерстве. Как правило, они предполагают недельный курс интенсивных занятий, который включает в себя как теоретический материал и консультации, так и общение с действующими предпринимателями и подготовку бизнес-плана.

Обучение будет бесплатным и пройдет на базе центров "Мой бизнес", созданных в рамках нацпроекта во всех регионах, рассказали в Минэке. Пилотные курсы запустят в 15 субъектах, среди которых Смоленская и Владимирская области, Краснодарский и Пермский края, Калининград и Чувашия, однако потом эксперимент может быть масштабирован на всю страну с одновременным увеличением целевых показателей.

Впрочем, федеральный проект предусматривает возможность бесплатного образования не только для безработных россиян. На прохождение курсов смогут рассчитывать как граждане, желающие вести бизнес, так и начинающие предприниматели. К 2024 году в офлайн- и онлайн-форматах такими услугами должны воспользоваться 771 тыс. россиян, говорится в паспорте документа.

В то же время эксперты считают, чтовряд ли сократит безработицу и увеличит число новых компаний, ведь у потерявших работу нет стартового капитала, чтобы открыть дело.