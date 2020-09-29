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29 сентября 2020 года 08:27
Банк России может улучшить прогноз по динамике ВВП в 2020 году
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Сергей Фадеичев/ТАСС
29 сентября. FINMARKET.RU - Банк России может пересмотреть прогноз падения ВВП РФ в 2020 году, снижение может быть меньше прогнозировавшихся в июле 4,5-5,5%, говорится в комментарии ЦБ по экономике. "Данные по ВВП за 2-й квартал 2020 года, наряду с текущими индикаторами экономической активности, которые указывают на динамичное восстановление спроса и выпуска в 3-м квартале 2020 года, дают основание ожидать, что снижение ВВП по итогам 2020 года может быть более умеренным, чем диапазон 4,5-5,5% прогноза Банка России, опубликованного по итогам июльского заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке", - отмечает регулятор. "Эта оценка может быть пересмотрена в сторону меньшего снижения", - подчеркнул ЦБ. Условия для расширения экономической активности сложились на фоне продолжающегося смягчения ограничений, а также под воздействием мягкой денежно-кредитной политики и принятых правительством мер по поддержке населения и бизнеса. Вместе с тем, ЦБ обращает внимание на то, что наблюдаемое быстрое восстановление, по большей части связанное с реализацией отложенного спроса и мерами социальной поддержки, постепенно замедляется. "Восстановление деловой активности в российской экономике в августе-сентябре продолжилось более умеренными темпами, чем в июне-июле. Восстановление продолжает происходить преимущественно за счет отраслей, ориентированных на внутреннее потребление, в результате ослабления ограничительных мер, реализации мер бюджетной поддержки, а также отложенного спроса населения. В то же время восстановление других отраслей экономики менее заметно. Однако следует отметить, что в ряде отраслей обрабатывающей промышленности выпуск уже полностью вернулся к уровням второй половины 2019 - начала 2020 года", - говорится в комментарии. Росстат в начале сентября 2020 года немного улучшил оценку ВВП за второй квартал - падение экономики составило 8,0% в годовом выражении (первая оценка была минус 8,5%, которая все равно была лучше, чем ожидали Минэкономразвития (минус 9,6%) и ЦБ (минус 9-10%). В результате Росстат уточнил и оценку снижения ВВП РФ за 1-е полугодие до 3,4% с 3,6%, по предварительным расчетам.
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