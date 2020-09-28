Строгих ограничений из-за роста случаев COVID-19 не будет, особое внимание - бедным

28 сентября. FINMARKET.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не ожидает серьезных ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в, призывает к новым мерам поддержки экономики, в первую очередь бедных.

"Очевидно, что грядут новые, но, скорее всего, их будет мало, и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности. В этом смысле, я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики", - сказал Кудрин в интервью телеканалу RT, опубликованному на его сайте в понедельник.

По мнению Кудрина, нужно обратить внимание на положение населения.

"У нас за первую половину 2020 года количество бедных граждан увеличилось более чем на миллион человек. То есть речь идёт о семьях, которые, как правило, не могут обеспечивать себя даже самым необходимым. Зачастую это семьи, в которых дети ходят в школу или готовятся поступать в университет",- сказал глава Счетной палаты.

"В настоящий момент количество бедных превысило 20 млн. Это означает, что правительству нужны дополнительные меры по снижению бедности и по помощи населению. У правительства есть на это средства",- добавил он.

Начиная с пятницы, впервые с июня, количество выявленных случаев коронавируса в РФ превысило отметку семь тысяч. Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве. По данным за воскресенье, суточный прирост заболевших в РФ составил 7867 новых случаев, из них в столице - 2016.

О том, что уровень бедности в России вырос во 2-м квартале до 13,5% в середине сентября Росстат. ПО данным госстатистики, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума во 2-м квартале 2020 года по сравнению с 2-м кварталом 2019 годом выросла на 1,3 млн, или на 7%, и составила 19,9 млн человек по сравнению с 18,6 млн годом ранее. По сравнению с предыдущим кварталом число бедных также выросло на 1,3 млн. Численность малоимущих составляла на конец 2-го квартала 13,5% по сравнению с 12,7% в конце 2-го квартала прошлого года.

В январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество малоимущих снизилось на 0,4 млн, или на 2%, - до 19,4 млн человек. В 1-м полугодии текущего года бедные составляли 13,2% от всего населения страны по сравнению с 13,5% в январе-июне 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин попросил предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми, ежемесячный доход которых не достиг прожиточного минимума на человека в регионе. "Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты, начиная с 2021 года. Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе", - сказал Путин на прошедшей неделе на встрече с сенаторами в Кремле. По его словам, по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения, и это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм.

Он напомнил, что ранее для семей с низкими доходами были предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. Так, выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января была предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет включительно. Ее размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе, среднем по стране это порядка 5,5 тысяч рублей, отметил Путин.

Глава государства также заявил, что уровень безработицы в России в августе продолжил расти, превысив 6% экономически активного населения. "У нас безработица подросла на 1,7%, ситуация остается напряженной", - сказал он, выступая перед сенаторами. "Несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы продолжил рост и в августе, и сейчас превышает 6% экономически активного населения", - добавил Путин. При этом глава государства отметил, что "задача восстановления занятости в следующем году перед правительством уже поставлена".