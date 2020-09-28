Осенью число желающих отдохнуть в РФ может вырасти на 20-30%

28 сентября. FINMARKET.RU - Число туристов на отечественных курортах в осенний период превысит прошлогодние показатели. Об этом "Известиям" рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Турпоток на российских курортах осенью превысит показатели 2019 года на 20-30%, оценил для газеты вице-президент АТОР Илья Уманский.

"Мы ожидаем и даже фиксируемспроса в осенний период по сравнению с прошлым годом. Этот показатель колеблется от направления к направлению, но в среднем он составляет 20-30%", - сказал Уманский, добавив, что основной причиной роста являются закрытые границы.

С такой оценкой спроса согласен и другой вице-президент АТОР Александр Курносов. Однако он отметил, что резкого роста ждать не стоит, поскольку сезон отпусков уже закончился, а у детей началась учеба.

"Осенью поток туристов на черноморских курортах будет выше прошлогодних показателей. Сезон немного растянется из-за того, что позже начался, но только в том случае, если погода позволит", - считает специалист. Так как россияне в этом году в основном отдыхали на отечественных курортах, это привело в том числе к росту популярности четырех- и пятизвездочных гостиниц, добавил он.

Однако помешать росту турпотока может всплеск заболеваемости COVID-19. На протяжении уже нескольких недель в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Как признался "Известиям" Уманский, из-за эпидемиологической обстановки ситуация остается неопределенной. Пока в отрасли не ждут, но и не исключают введения новых ограничительных мер.

"Мы надеемся, что рост заболеваемости не затронет отрасль и масштабных ограничений не будет. Но исключать ничего нельзя. С этим связана определенная настороженность туристов в бронировании зимнего продукта. Ближайший месяц будет в этом отношении решающим", - пояснил Уманский.

В Ростуризме "Известиям" сообщили, что за 2 последних летних месяца была зафиксирована положительная динамика по росту турпотока. Юг России за это время посетили более 10 млн человек, в том числе Краснодарский край - 6,2 млн, Крым - 3,53 млн, Ставропольский край - 285,7 тыс., пояснили в ведомстве.

Там отметили, что несколько регионов в течение этого лета превысили показатели прошлого летнего сезона. Это в том числе Алтайский край, Республика Алтай и Республика Бурятия. Высокий спрос по итогам сентября прогнозируют и в Калининградской области.

Как считают в Ростуризме, на турпотоке положительно скажутся меры поддержки в виде кэшбэка за путевки.