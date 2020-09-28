.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Зарегистрированные после 1 января 2021 г. несовершеннолетние самозанятые получат дополнительный налоговый "капитал"
28 сентября 2020 года 09:46
На снижение ипотечных ставок в 2021 году собираются выделить 12 млрд руб.
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
28 сентября. FINMARKET.RU - В следующем году на меры по снижению средней ипотечной ставки правительство выделит 12 млрд рублей. Это следует из общенационального плана восстановления экономики, одобренного кабмином на прошлой неделе, пишут "Известия". Главная из таких программ - льготная ипотека на новостройки под 6,5%. Программу субсидирования ставок по ипотеке на покупку новостроек под 6,5% годовых запустили в мае 2020 года в качестве антикризисной меры по поручению президента Владимира Путина. Срок ее действия рассчитан до 1 ноября. Как сообщил источник "Известий" в финансово-экономическом блоке правительства, программа будет продлена в 2021 году, и это уже решенный вопрос. Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, сумма, предусмотренная в утвержденном плане (12 млрд руб.) - в 2,5 раза больше той, что фигурировала в июньской версии документа, предусматривающей лишь 5 млрд на указанные цели. Более того, в 2021 году бюджетные траты значительно превысят и уровень 2020 г.: в нынешнем году на антикризисную ипотеку потратили 6 млрд рублей. Однако на другие государственные программы, а именно "Семейную", "Дальневосточную" и "Сельскую" ипотеки, бюджетные траты, наоборот, урежут. В июньской версии национального плана на это планировалось заложить 24 млрд рублей в 2021 году, однако в результате потратят 17,2 млрд. В Минфине "Известиям" заявили, что для сбалансированности бюджета на 2021 год было проведено распределение остатков финансирования по программам, в том числе ипотечным. Это не повлияет на объем выдачи, и все граждане, претендующие на льготы, смогут ими воспользоваться в полном объеме, заверили в ведомстве. В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина "Известиям" заявили, что окончательное решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% еще не принято и кабмин рассматривает различные варианты поддержки рынка. В пресс-службе Минстроя на момент публикации не ответили на запрос. По словам экспертов, льготные жилищные кредиты поддержали отрасль в коронакризис, но продолжать программу нужно с осторожностью, так как она создает диспропорцию на рынке недвижимости и может грозить стране "кредитным пузырем
.
Материалы по теме
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.