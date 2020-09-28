На снижение ипотечных ставок в 2021 году собираются выделить 12 млрд руб.

28 сентября. FINMARKET.RU - В следующем году на меры по снижению средней ипотечной ставки правительство выделит 12 млрд рублей. Это следует из общенационального плана восстановления экономики, одобренного кабмином на прошлой неделе, пишут "Известия" . Главная из таких программ - льготная ипотека на новостройки под 6,5%.

Программу субсидирования ставок по ипотеке на покупку новостроек под 6,5% годовых запустили в мае 2020 года в качестве антикризисной меры по поручению президента Владимира Путина. Срок ее действия рассчитан до 1 ноября. Как сообщил источник "Известий" в финансово-экономическом блоке правительства, программа будет продлена в 2021 году, и это уже решенный вопрос.

Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, сумма, предусмотренная в утвержденном плане (12 млрд руб.) - в 2,5 раза больше той, что фигурировала в июньской версии документа, предусматривающей лишь 5 млрд на указанные цели. Более того, в 2021 году бюджетные траты значительно превысят и уровень 2020 г.: в нынешнем году на антикризисную ипотеку потратили 6 млрд рублей.

Однако на другие государственные программы, а именно "Семейную", "Дальневосточную" и "Сельскую" ипотеки, бюджетные траты, наоборот, урежут. В июньской версии национального плана на это планировалось заложить 24 млрд рублей в 2021 году, однако в результате потратят 17,2 млрд.

В Минфине "Известиям" заявили, что для сбалансированности бюджета на 2021 год было проведено распределение остатков финансирования по программам, в том числе ипотечным. Это не повлияет на объем выдачи, и все граждане, претендующие на, смогут ими воспользоваться в полном объеме, заверили в ведомстве.

В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина "Известиям" заявили, что окончательное решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% еще не принято и кабмин рассматривает различные варианты поддержки рынка.

В пресс-службе Минстроя на момент публикации не ответили на запрос.

По словам экспертов, льготные жилищные кредиты поддержали отрасль в коронакризис, но продолжать программу нужно с осторожностью, так как она создает диспропорцию на рынке недвижимости и может грозить стране "кредитным пузырем