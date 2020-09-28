Добровольные пенсионные программы стагнируют

28 сентября. FINMARKET.RU - Доходности по добровольным пенсионным программам (НПО) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в долгосрочном периоде лишь немногим превышают инфляцию и ниже накопленной для депозитов. В таких условиях НПО не пользуется спросом ни у корпоративных клиентов, ни у граждан. Мешает и отсутствие массового предложения. Сначала для НПФ приоритетными были обязательные пенсионные продукты (ОПС), которые затмили НПО, теперь их смущает низкая маржинальность добровольных накоплений, пишет "Коммерсантъ".

Средняя накопленная разнесенная по счетам доходность клиентов существующих сейчас частных фондов по НПО за шесть лет — с 2014 по 2019 год — составила 149,5%, свидетельствуют расчеты проекта Pensopathology на основе данных НПФ (на расчеты ссыдается "Ъ"). Как пишего газета, этот показатель всего на 3,6 процентного пункта превысил инфляцию за аналогичный период и оказался ниже накопленной доходности по депозитам (срочностью свыше одного года), которая за шесть лет составила 156,2%. В среднем добровольныеоказались немногим лучше обязательных (доходность по ним — 146,8%).

Причем средства по НПО в НПФ за шесть лет выросли всего на 66,2%, а количество клиентов по НПО сократилось (с 6,8 млн человек на начало 2014 г. до 6,2 млн на конец 2019 г.). Это говорит о стагнации добровольных пенсионных программ, указывает "Коммерсантъ"..