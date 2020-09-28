28 сентября. FINMARKET.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов представил в Совете Федерации новыйвосстановления экономики, который должен обеспечить рост ВВП на 3,5% в год. По сути, пишут "Ведомости", речь идет об обновленных национальных проектах. Причем в них будут изменены не только цели, но и показатели эффективности исполнения.

Главной проблемой реализации этого плана станет финансирование, предупреждают эксперты, отмечают эксперты, опрошенные газетой. Несмотря на заверения Белоусова о том, что все заявленные цели "инансово обеспечены", у специалистов остаются вопросы как по источникам средств, так и по способам их привлечения.

"В 2021 г. расходы федерального бюджета будут несколько ниже, чем в 2020 г., когда они повысились в связи с принятием масштабных антикризисных мер, – поясняет директор института "ентр развития" НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова (ее цитируют "Ведомости"). – А к 2022 г. уже предполагается возврат к бюджетному правилу. Таким образом, финансовая ситуация в ближайшее время будет жесткой. Что отразится на масштабах финансирования многих направлений расходов, и в частности на национальных проектах".

По ее оценкам, бюджетное финансирование национальных проектов в ближайшие два года будет сокращено на 8–12%. "Насколько можно судить сейчас по рабочим материалам к проекту бюджета, большие сокращения предполагаются по тем нацпроектам, которые связаны с экономическим развитием", – отмечает Акиндинова.

Поэтому остается неясным, за счет чего же будут финансироваться обновленные нацпроекты. "Сокращение расходов в бюджете отнюдь не трагедия, – успокаивает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. – Наше министерство финансов уже многие годы предусматривает многократное бюджетное резервирование: в конце года или в середине года появляются свободные деньги и их можно потратить куда угодно. С одной стороны, такой подход к бюджетному планированию понятен – мы сейчас не знаем, как ситуация будет развиваться в середине следующего года, и там можно будет перенаправить эти средства куда-нибудь, чем сейчас их заранее раскассировать. Но с другой стороны, очевидно, что это логика оперативного управления экономикой".

По его мнению, такой подход значительно ограничивает возможности долгосрочного выстраивания системы финансирования экономики и исполнение общенационального плана правительства потребует его пересмотра.