На восстановление экономики по плану пойдет 6,4 трлн руб.

28 сентября. FINMARKET.RU - Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен, пишет "Коммерсантъ". План, разрабатывавшийся Белым домом с мая 2020 года по поручению Владимира Путина, утвержден 23 сентября на заседании правительства. Во многом это новый документ — как идеологически, так и по наполнению, отмечает "Ъ".

В то же время документ, с которым ознакомилось издание, отличается от своих летних ранних версий: в истории правительствэто, видимо, первая попытка объединения уже предпринятых антикризисных действий и новых целей развития в единую программу.

Основная идея плана из более 500 мероприятий до конца 2021 года — выход на рост в 3% ВВП через цифровизацию среды госуправления и взаимодействие с бизнесом, массовое дерегулирование, дорожные инвестиции и точечные субсидии.

Цели плана реалистичны, хотя и выглядят на фоне настроений в деловой среде амбициозными, пишет "Коммерсантъ". Первый этап, уже реализованный, предполагает остановку спада ВВП во втором квартале 2020 года,к докризисным оборотам обработки, розницы, услуг. Второй этап — с октября 2020 года по июнь 2021 года — стабилизация и снижение безработицы, возвращение квартальной динамики ненефтегазового ВВП и реальных доходов населения на уровень не ниже чем в 2019 году. Третий этап — выход на плановую (национальные цели) траекторию роста ВВП, не менее 3% год к году, безработица ниже 5%, устойчивый рост доходов домохозяйств.

В очень большой части документ — не только дерегуляционная программа, но и план внутриправительственных действий и мероприятий по организации в Белом доме ядра достаточно новой схемы управления этой работой (необычно плотный по наполнению и срокам — большое число инициатив плана предполагается реализовать осенью-зимой 2020 года,