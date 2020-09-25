Укрепится ли рубль к концу года

25 сентября. FINMARKET.RU - Вчера на "Московской бирже" доллар дорожал до 77,4 рубля и впервые за несколько месяцев приблизился к весенним антирекордам. Евро в моменте стоил 90,2 рубля. Причины очередного ослабления российской валюты, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, кроются в существенной переоценке рисков на глобальных финансовых рынках и перетоке капитала в защитные активы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Европе. Однако стоимость валют снижается не только в развивающихся, но и в развитых стран. По словам вице-президента международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиза Баймуратова, основная причина укрепления доллара практически всегда — это бегство от риска. Сейчас беспокойство инвесторов вызывает начало нового локдауна в Европе.

Дополнительными факторами удешевления рубля стала негативная динамика нефтяных цен, а также геополитические риски, считает аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева. Весомую роль играет и активизация санкционной риторики в отношении России, отмечают эксперты.

Для национальной валюты 2020 год выдался полным испытаний. К началу лета после непродолжительного периода шоковых ценначал укрепляться и почти достиг предкризисных значений: доллар продавался по 68 рублей, евро — по 76. Тем не менее с середины июня нацвалюта вновь устремилась вниз, чему не помешали даже относительно высокие цены на нефть. Сентябрь продолжает августовский тренд, когда национальная денежная единица испытывала стресс с разных сторон, что привело к высокой волатильности.

В условиях нестабильности на валютном рынке эксперты тем не менее не рекомендуют покупать валюту как средство для сбережений и инвестиций. В этих условиях стоит обратить внимание на российский фондовый рынок, который по-прежнему остается привлекательным для инвесторов своей фундаментальной недооцененностью и высокой дивидендной доходностью отдельных компаний.

По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе давление на рубль сохранится, но не исключается и тренд на укрепление. К концу 2020 года при положительном сценарии, как ожидают аналитики, курс рубля сформируется на уровне 70–75 за доллар и 82 — за евро. При негативном варианте российская валюта может завершить год на отметках в 78–80 и 89–91 за доллар и евро соответственно.