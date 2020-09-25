В оба сценария прогноза развития РФ Минэкономразвития заложило рост доходов населения

25 сентября. FINMARKET.RU - Два сценария прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленные в Минэкономразвития для нужд бюджетного процесса, в 2020 году очень близки друг к другу, пишет "Коммерсант" . В базовом (на него опираются расчеты бюджета) и консервативном сценариях цены на нефть отличаются несущественно: в базовом она растет с $41,8 за баррель в 2020 году к до $47,5 за баррель в 2023-м, в консервативном — до $45 за баррель. Главное отличие сценариев, по сути, мало зависит от РФ — это динамика «второй волны» коронавирусной пандемии, через нее — внешний (и в меньшей мере внутренний) спрос на товары РФ, а через них — темпы роста ВВП.

В базовом сценарии в 2021 году ВВП растет (после обвала в 3,9% в 2020 году) на 3,3%, в консервативном — на 2,5%, разница в 0,4–0,5 п. п. экономического роста между двумя сценариями сохраняется до 2023 года.

Качественно сценарии, впрочем, не различаются — так, прогнозируемый рост реальных располагаемых доходов населения положителен в двух сценариях, в консервативном он несколько меньше — но всегда больше роста 2019 года, когда он составлял 1% (реальное выражение).

"Коммерсант" также отмечает, что модели Минэкономразвития не видят какого-либо серьезного давления происходящего на рынок труда: численность занятости в сценариях ведомства растет с 2021 года, уже с 2022 года превышая докризисный уровень, а безработица возвращается на докризисный уровень почти одинаковыми темпами — с 5,7% в 2020 году до 4,7–4,8% в 2022 году. Речь идет о том, что порядка миллиона (из более 70 млн занятых) в 2020 году или потеряли работу, или столкнулись с необходимостью ее искать — и через два года эта когорта «новых безработных» вернет себе обеспечение теми или иными способами.

По существу, для большинства отраслей сценарии Минэкономразвития очень близки к сценарию для безработицы: большая часть потрясений — это чистый эффект от локдауна и спада спроса из-за него, далее дела будут идти почти точно так же, как предполагалось ранее.

Исключения есть. В первую очередь это добыча — она вернется на докризисные уровни не ранее 2024 года, в основном это — плата за соглашение ОПЕК+ и устраивающие РФ нефтяные цены (добыча газа в 2023 году ожидается на 7,7% выше уровня 2023 года). Кроме того, тот же сценарий ожидается для металлургии — в 2023 году выпуск в ней будет на 1% меньше уровня 2019 года, это уже эффект обвала внешнего спроса. Почти то же самое Минэкономики ждет в автопроме (на 0,6% меньше) и сильнее — в производстве прочего транспорта и оборудования (на 9,2% меньше). Ожидается очень быстрый рост в химии (выпуск на 24,9% больше в 2023 году в сравнении с 2019 годом), в фармацевтике (на 42,4%), электронике (20,8%).

Других серьезных последствий от коронавирусного поражения экономики в России не ожидается.