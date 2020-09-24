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24 сентября 2020 года 09:45
Минфин ужесточает правила подачи налоговых деклараций
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MAGPHOTO/TACC
24 сентября. FINMARKET.RU - У налоговиков будет больше поводов не принимать налоговую отчетность. Налоговая декларация будет признаваться неподанной, если ее подаст человек, не уполномоченный представлять организацию. Такая новация содержится в новом законопроекте о внесении изменений в ст. 80 и 88 ч. I Налогового кодекса (НК) РФ, пишут "Ведомости". Основаниями для непринятия налоговой декларации также могут оказаться недостоверные сведения об организации или ее отсутствие в ЕГРЮЛе, исключение компании или ИП из реестра. В случае выявления хотя бы одного из указанных признаков в налоговой отчетности она будет считаться неподанной. Сейчас ФНС может принять или отказать в приеме при подаче декларации не в ту налоговую; без подписи ответственного лица; без документов, удостоверяющих личность ответственного физлица. При этом перечень оснований для отказа может отличаться для деклараций в электронном и бумажном виде, говорится в приказе ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343. Законопроект Минфина направлен на борьбу с подачей притворных деклараций. "Минфин четко хочет определить в НК 6 оснований, при наличии которых налоговая инспекция сможет отказать в приеме деклараций", - поясняет партнер юридической компании "Генезис" Василий Сосновский. Однако от новых правил могут пострадать и добросовестные налогоплательщики. Как считают юристы, предложенный перечень оснований лишь усложнит деятельность добросовестных организаций и почти не повлияет на мошеннические. "Предложенный перечень оснований недостаточный для того, чтобы выявлять новых недобросовестных налогоплательщиков, - замечает Сосновский. - Владельцы фирм-однодневок смогут его обойти, например, с помощью использования электронной цифровой подписи, оформленной на номинальных директоров".
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Ключевые слова: РФ, налоги, декларации, подача, правила
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