Авиакомпании просят не повышать налоги на авиаперевозки

24 сентября. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина отложить повышение ставки НДС на авиаперелеты через Москву на период после 2024 г., говорится в письме президента РСПП Александра Шохина от 22 сентября, сообщают "Ведомости", ознакомившиеся с документом.

В 2016 г. для авиабилетов на внутренние перелеты была введена льготная ставка НДС 10% (на международные рейсы она нулевая), она будет действовать до конца 2020 г., затем вернется к обычному уровню в 20%. На внутренние рейсы в обход Москвы и на все рейсы в Крым, Калининград и города Дальнего Востока ставка также нулевая и расти не будет.

В РСПП считают, что рост ставки НДС приведет к росту налоговой нагрузки нана 30 млрд руб., что "в условиях кризиса и закрытого международного авиасообщения несет в себе риски банкротств в отрасли, масштабных сокращений персонала, резкого снижения доступности воздушных перевозок для населения".

Совсем обнулить НДС для московских рейсов Шохин не просит, так как "текущая разница ставки в 10% стимулирует развитие прямого авиасообщения между регионами", говорится в его письме.

"Письмо получено, предложение находится в проработке", – сообщили в пресс-службе правительства. Но Минфин выступает против. "Ставка 10% на авиаперелеты через аэропорты Москвы (за исключением перевозок в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток) была изначально установлена до 1 января 2021 г., и продлевать ее не планируется", – говорит представитель министерства.

"НДС является одним из основных источников доходов федерального бюджета, уменьшение поступлений этого налога может привести к ограничению возможностей финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере, и связанных с поддержкой бизнеса в целях устойчивого развития экономики страны", – приводит аргументы представитель Минфина.

Минтранс выступает за обнуление ставки на все внутрироссийские авиаперевозки с 1 января 2021 г. до конца 2024 г., включая перелеты через Москву.