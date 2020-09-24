Долговая нагрузка россиян снизилась впервые за шесть лет

24 сентября. FINMARKET.RU - Из-за пандемии долговаяроссиян снизилась впервые с 2015 года, рассказала " Известиям " директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова. По последним имеющимся данным, на 1 июля долговая нагрузка населения составила 10,7%, тогда как на 1 апреля — 10,9%, сообщила представитель ЦБ.

По информации центробанка, апрельские 10,9% были рекордом по крайней мере с 2013 года. На фоне валютного кризиса 2014-го долговая нагрузка россиян достигала 10,2%, затем в 2015-м начала снижение и в 2016-м достигла 8,4%, а с 2017-го снова начался рост. Показатель закредитованности представляет собой отношение обязательных платежей по ссудам к располагаемому доходу семьи.

"При расчете долговой нагрузки мы смотрим не на уровень отдельного кредита, как это делают банки, а на ситуацию в экономике в целом. Соотносятся ожидаемые платежи по кредитам к доходам всего населения. Это "средняя температура по больнице", потому что кредиты есть только у 42 млн граждан, но получается полезный показатель на макроуровне", — объяснила "Известиям" Елизавета Данилова.

Она связывает сокращение долговой нагрузки населения в апреле–июне с двумя факторами — замедлением выдачи кредитов и снижением ключевой ставки ЦБ.

В марте российские банки выдали розничных кредитов на сумму 1,4 трлн рублей, свидетельствуют данные ЦБ. Но в конце марта во многих регионах был введен режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, и ситуация изменилась радикально. В апреле общий объем новых займов составил 755 млрд, а в мае — 852 млрд рублей. Хотя в июне по мере отмены ограничений объемы вернулись к привычному уровню — около 1,2 трлн рублей, по итогам квартала был зафиксирован значительный спад. В апреле–июне банки выдали кредитов на 2,76 трлн рублей по сравнению с 3,63 трлн рублей в 1-м квартале 2020-го и 3,4 трлн рублей во 2-м квартале 2019 года.

С начала года ЦБ снизил ключевую ставку с 6,25% до рекордных 4,25%. Из-за этого банки также сократили проценты по основным продуктам — вкладам и кредитам, и возник спрос на рефинансирование ссуд, взятых ранее. По данным "Дом.РФ" и агентства Frank RG, в первом полугодии только объем рефинансированной ипотеки был почти в четыре раза больше, чем годом По данным официальной статистики, реальные располагаемые доходы россиян во 2-м квартале снизились на 8% в годовом выражении.

В ответ на упавшую платежеспособность банки ограничили выдачу новых кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой, отметил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский.

Банки существенно ужесточили кредитный скоринг на фоне снизившихся доходов россиян и естественного ухудшения качества должников, согласился аналитик "Финама" Алексей Коренев. По мнению экспертов отрасли, сейчас около трети наших граждан могут быть отнесены к категории высокорисковых заемщиков и получить кредит этой части населения стало труднее, объяснил он.

Снижение закредитованности населения едва ли станет продолжительным трендом, предупредил Алексей Антонов (его цитируют "Известия"). Кроме того, велики шансы, что большая часть потенциальных должников перейдут либо в микрофинансовые организации, где требования чуть менее строгие, либо вовсе в теневой сегмент выдачи займов, потому что привыкли пользоваться заемными деньгами, объяснил он.