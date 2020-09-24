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24 сентября 2020 года 08:35
Стоимость установки электросчетчиков могут переложить на население
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Елена Нагорных/ТАСС
24 сентября. FINMARKET.RU - - Установка приборов учета электроэнергии может привести к сверхнормативному росту коммунальных платежей граждан, правительство поручило профильным ведомствам проработать вопрос и принять меры для сглаживания эффекта, сообщает "Коммерсантъ". Как отмечается в поручениях вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября, "факторы, связанные с организацией учета электроэнергии" могут быть выведены из-под ограничений роста общего платежа, который регулируется предельными индексами (они устанавливаются для каждого региона). Срок исполнения поручения - 19 ноября, уточняет газета. В аппарате вице-премьера Борисова изданию подтвердили, что увеличение платы за коммунальные услуги возможно. Но чтобы включение затрат на организацию учета не привело к сверхнормативному росту платежей, профильные министерства (в частности Федеральная антимонопольная служба, министерство энергетики РФ и министерство экономического развития РФ) должны представить проект постановления с детальным финансово-экономическим обоснованием финальной суммы, на которую может повыситься общий платеж граждан. Последние годы коммунальные платежи повышались в среднем на 4%, из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен, опасаются опрошенные изданием эксперты. Дополнительная нагрузка на потребителей оценивается в 60 млрд рублей в год, или в 1% роста конечной цены на электроэнергию, пишет "Ъ".
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