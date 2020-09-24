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24 сентября 2020 года 08:14

Минтруд предложил новую формулу расчета МРОТ

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
24 сентября. FINMARKET.RU - Министерство труда и социального развития в среду представило на заседании правительства проект одного из самых значимых изменений в системе соцподдержки — коррекции принципа установления прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет "Коммерсант". По сведениям газеты, правительство одобрило новый подход к установлению ПМ и МРОТ.

Минтруд предлагает с 2021 года отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.

Как пишет "Ъ", переход от "карточной системы" расчета ПМ к общемировому стандарту обойдется в 128,5 млрд руб. дополнительных расходов в 2021 году и 439 млрд руб. в 2025 году — это первые крупные вложения Белого дома в сокращение доходного неравенства, которое при действующей системе расчета ПМ и МРОТ могло только расти.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  Минтруд,  МРОТ,  расчеты

 
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