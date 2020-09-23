В ближайшие три года с рынка уйдут около сотни банков

23 сентября. FINMARKET.RU - В ближайшие три года количество банков сократится на сотню, считает глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. "Думаю, около трети из этой сотни закроются добровольно - в последние годы набирает обороты тренд на цивилизованный выход из бизнеса. Многиетеряют рентабельность, коронакризис и снижение ставок подстегнули эту тенденцию. Акционеры понимают, что сохранять убыточный банк - бесперспективное занятие и проще сдать лицензию. Похоже, Банк России не сдерживает этот процесс", - заявил Сухов в интервью "Известиям"

Еще десяток организаций, может быть, чуть больше, присоединится к другим, более крупным. Часть из них уже де-факто входит в ту или иную группу. Объединение бизнеса под одним брендом - это просто вопрос экономии, отметил Сухов.

Остальные, по мнению главы АКРА, уйдут через отзыв лицензии со всеми вытекающими последствиями: выплатами АСВ, потерями клиентов и т.д. Речь, впрочем, идет о небольших банках, которые не могут создать проблем для доверия к сектору в целом.

Касаясь темы оттока вкладов и средств со счетов во время пандемии, Сухов отметил, что катастрофы пока нет. Но, добавил он, например, если за месяц из сектора уходит $500 млн валютных вкладов - это не здорово. "Эти депозиты, как правило, принадлежат состоятельным людям. Как инструмент размещения капитала вклады теряют популярность. Всё больше и больше средств переходят на финансовые рынки, в том числе - на иностранные", - говорит Сухов. Вместе с тем, подчеркнул он, несмотря на значительные цифры при разовых колебаниях, под риском оттока не более 15% от общего объема депозитов. Более половины средств размещены на депозитах до 1,4 млн рублей, которые гораздо менее мобильны.

По словам главы АКРА, некоторая часть банков для поддержания ликвидности будет вынуждена в большей степени обращаться к кредитам ЦБ или сдерживать развитие кредитования. Многим придется выходить на открытые рынки за возмещением утекающих ресурсов. Всё это довольно дорого, у банков фактически будут связаны руки. Поэтому, считает он, рентабельность некоторых кредитных организаций может пострадать, но платежеспособность - вряд ли.

Сухов добавил, что при всех известных прогнозах развития макроэкономики и коронакризиса банки живы, хотя и с разным размером прибыли, полученной в этом году.