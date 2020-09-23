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23 сентября 2020 года 10:39
Минтранс предложил избавиться от бумажных документов на транспорте
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Сергей Савостьянов/ТАСС
23 сентября. FINMARKET.RU - Минтранс предложил ускорить переход на электронный документооборот на транспорте, чтобы сократить количество бумажных документов. Министерство разработало проект федерального закона "Об автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте", который опубликован для общественного обсуждения, пишет "Российская газета". Как отмечают в Минтрансе, по экспертным оценкам ежегодно в России оформляется более трех миллиардов документов, сопровождающих автомобильные перевозки. В пересчете на чистые листы бумаги это составляет более 40 тысяч тонн. При этом расходы бизнеса только на приобретение бумаги составляют более полутора миллиардов рублей. В частности, в статье 7 законопроекта регламентируется использование информационных систем, обеспечивающих оформление электронных перевозочных документов. Законопроектом также вводятся требования к операторам таких систем. Часть сведений, содержащихся в перевозочных документах, требуется для проведения контрольных и надзорных мероприятий. Потому законопроектом предусматривается передача этих сведений в государственную информационную систему сведений из электронных перевозочных документов. Законопроект в целом направлен на пересмотр правового регулирования в сфере перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Как предлагают в Минтрансе, новый закон должен агрегировать все нормы, посвященные этой сфере. Тем самым предполагается устранить пробелы и внутренние противоречия в правовой регламентации отношений в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. В 2007 году был принят Устав автомобильного транспорта, включивший правила взаимоотношений между перевозчиком и пассажиром или грузоотправителем, то есть гражданско-правовые нормы. Другой акт должен был объединить административные нормы, посвященные правоотношениям между перевозчиками и заказчиками. Но он был принят существенно позже, а потому дополнения вносились в устав, первоначальный принцип разделения норм был нарушен. Новый законопроект в итоге объединит все административные нормы в сфере автомобильного транспорта, пояснил "РГ" президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.
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Ключевые слова: Россия, Минтранс, документооборот
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