Минтранс предложил избавиться от бумажных документов на транспорте

23 сентября. FINMARKET.RU -предложил ускорить переход на электронныйна транспорте, чтобы сократить количество бумажных документов. Министерство разработало проект федерального закона "Об автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте", который опубликован для общественного обсуждения, пишет "Российская газета"

Как отмечают в Минтрансе, по экспертным оценкам ежегодно в России оформляется более трех миллиардов документов, сопровождающих автомобильные перевозки. В пересчете на чистые листы бумаги это составляет более 40 тысяч тонн. При этом расходы бизнеса только на приобретение бумаги составляют более полутора миллиардов рублей.

В частности, в статье 7 законопроекта регламентируется использование информационных систем, обеспечивающих оформление электронных перевозочных документов. Законопроектом также вводятся требования к операторам таких систем.

Часть сведений, содержащихся в перевозочных документах, требуется для проведения контрольных и надзорных мероприятий. Потому законопроектом предусматривается передача этих сведений в государственную информационную систему сведений из электронных перевозочных документов.

Законопроект в целом направлен на пересмотр правового регулирования в сфере перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Как предлагают в Минтрансе, новый закон должен агрегировать все нормы, посвященные этой сфере. Тем самым предполагается устранить пробелы и внутренние противоречия в правовой регламентации отношений в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

В 2007 году был принят Устав автомобильного транспорта, включивший правила взаимоотношений между перевозчиком и пассажиром или грузоотправителем, то есть гражданско-правовые нормы. Другой акт должен был объединить административные нормы, посвященные правоотношениям между перевозчиками и заказчиками. Но он был принят существенно позже, а потому дополнения вносились в устав, первоначальный принцип разделения норм был нарушен. Новый законопроект в итоге объединит все административные нормы в сфере автомобильного транспорта, пояснил "РГ" президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.