Россияне сократили расходы на посещение общепита

Пандемия COVID-19 ожидаемо вынудила потребителей экономить. По итогам 2020 года в России расходы потребителей на еду вне дома, включая посещение ресторанов и кафе, сократятся на 22% по сравнению с 2019 годом. Такой прогноз содержится в исследовании NPD Group, предоставленном "Коммерсанту"

В ГК "Шоколадница" констатируют, что к осени трафик в их заведениях восстановился только на 90%. Окончательного возвращения к докризисным показателям там ожидают к февралю 2021 года.

В структуре российского рынка общепита серьезную долю по-прежнему занимают столовые: в 2019 году на этот сегмент приходилась пятая часть рынка по объему трафика, отмечают в NPD Group. Сейчас поток посетителей столовых, большая часть которых находится в бизнес-центрах, восстанавливается по мере возвращения работников в офисы.

В то же время доля фастфуда в стране остается лидирующей, продолжают в NPD. В прошлом году на него приходилось более 50% всех посещений. В пресс-службе McDonald`s сообщают, что по-прежнему верят в потенциал российского рынка быстрого питания, и отмечают, что пандемия не изменила планы по развитию сети в стране в 2020 году.

Более серьезные по сравнению с Россией потери по итогам года ожидают рынки общепита в странах Евросоюза. Например, в Германии, Франции, Великобритании, Испании и Италии падение составит 30–40%, прогнозируют в NPD Group.