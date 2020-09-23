Закрылось каждое пятое туристическое агентство

23 сентября. FINMARKET.RU - Несмотря на переориентацию на внутреннийи меры господдержки, обороты российской индустрии гостеприимства оказались далекими от прошлогодних. По итогам нынешнего лета в сравнении с маем 2020-го с рынка уже ушли 18% турагентств и 14% небольших гостиниц Турагентства недополучили 43% выручки по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рассказали в IТ-компании "Эвотор". Средний чек при этом вырос на 9% год к году и составил 21 тыс. рублей.

"Известия" попросили крупнейших туроператоров России подвести экономические итоги сезона-2020. В "Анекс Тур" рассказали, что он был сложным, однако отметили, что после возобновления авиасообщения с Турцией спрос действительно показал хорошую динамику в августе и сентябре. Популярными направлениями стали Сочи и Абхазия, а также экскурсионные туры в Калининград, Санкт-Петербург и Хакасию. Средний чек по итогам сезона составил 60-75 тыс. рублей на двоих.

Продажи российских отелей (включая предоплату) за лето и первую половину сентября оказались ниже аналогичного уровня прошлого года на 35%, сообщили в IТ-компании "Платформа ОФД". А гостиницы из сегмента малого бизнеса потеряли 27%, следует из данных "Эвотора". Средний чек в отелях России тоже упал на 10% и составил 3,4 тыс. рублей.

При этом в столицах - самых популярных у путешественников направлениях - поток туристов сократился почти в два раза. Московские гостиницы заработали этим летом на 47% меньше, чем в прошлом году, а петербургские - на 46%, рассказали в "Эвоторе". Для сравнения: краснодарские и карельские отельеры заработали за лето только на 4% меньше, а отели Калининграда недополучили 16% прошлогодней выручки

Впрочем, уже в сентябре спрос на гостиницы в ряде регионов превысил августовский и прошлогодний.

Падение продаж и среднего чека привело к тому, что по итогам лета в сравнении с маем 2020 года с рынка ушли как минимум 18% турагентств и 14% небольших гостиниц, следует из данных IT-компании "Эвотор".

Эти данные вполне репрезентативны: часть турагентств действительно так и не открылась, а многие гостиницы с мая никого не заселяли, заявил вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников. Однако делать окончательные выводы, сколько представителей отрасли перестали работать, лучше в конце года: еще есть надежда, что часть предпринимателей возобновят деятельность.

Туристическая сфера во всем мире сейчас находится в тяжелом положении, однако в России, по мнению Кожевникова, ситуация усугубляется тем, что бизнес несет серьезные издержки и многие фирмы не в состоянии пережить даже пару месяцев простоя. Изменить это можно было бы путем корректировки налогового законодательства, а также введения дополнительных мер поддержки, полагает эксперт. Он напомнил, что сейчас власти готовят новый нацпроект по туризму, который будет направлен на увеличение потока путешественников и вклада отрасли в валовый национальный продукт.