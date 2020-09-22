В РФ полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц

22 сентября. FINMARKET.RU - Проблема "зарплатного рабства" может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц (B2C-перечисления) через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона. Микрофинансовые организации смогут черезперечислять клиентам кредитные деньги, а магазины — при необходимости делать возвраты, пишут "Известия".

. Первым для всех своих клиентов этот функционал реализовал Делобанк, заявил "Известиям" его представитель. Другие крупные кредитные организации планируют его внедрение в ближайшие полгода.

Функционал в перспективе позволит полностью решить проблему так называемого зарплатного рабства, когда клиенту навязывают использование карты определенного банка для получения денег от работодателя.

А для того чтобы получить заем в МФО, клиенту будет достаточно назвать свой номер телефона при заключении договора, и на привязанный к нему счет будут начислены деньги. Предполагается, что гражданин также сможет ограничиться передачей номера телефона работодателю, который будет зачислять зарплату на привязанную карту.

В ЦБ "Известиям" сообщили, что изучают вопрос целесообразности создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат. В регуляторе подчеркнули, что уже работающие через СБП возможности B2C-переводов, которые позволяют банкам реализовывать зарплатные проекты для своих клиентов-юрлиц, — это именно сервисы отдельных игроков, а не централизованная система перевода зарплат через СБП. Ранее в ЦБ заявляли, что россияне могут начать получать зарплату через СБП в начале 2021 года.

Сервис может быть особенно востребован, если компании начисляют зарплату разовым работникам, по проектным сценариям, сотрудникам на краткосрочных трудовых договорах — они не включены в зарплатные проекты в отличие от постоянных работников, отмечают эксперты газеты.