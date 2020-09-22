Быть или не быть платными всем дорогам России

22 сентября. FINMARKET.RU - Вызвавшая бурные дискуссии идея Минтранса в будущем взимать плату за проезд по всем дорогам в итоге вполне может быть реализована в России, считают эксперты. Однако предложенный министерством бесплатный общественный, по их мнению, вызывает большие вопросы, пишет "Российская газета"

"Проезд по всем дорогам и так, по сути, уже платный, рубль на километр автомобилист платит и сейчас", - заявил в ходе пресс-конференции на площадке "Национальной службы новостей" председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.включена в акциз на топливо, получается, что водитель платит за проезд по любой дороге в зависимости от того, сколько он проехал, пояснил он. Так что озвученная ранее идея означает просто переход к другой системе взимания платежей и связана с постепенным внедрением электромобилей, ведь акциза на электричество не существует, отметил Янков.

Запустил общественную дискуссию Минтранс, который в рамках Транспортной стратегии разработал принцип "пользователь платит".

В Минтрансе отметили, что решение доработать проект Транспортной стратегии было принято правительством для достижения целей и решения задач предусмотренных указом президента о национальных целях развития России до 2030 года. Сейчас ведется доработка документа с учетом формируемого Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, а также нового прогноза социально-экономического развития России на период до 2023 года, сообщили "РГ" в министерстве.

В целом созданный механизм должен подтолкнуть россиян к тому, чтобы меньше использовать личный транспорт и больше общественный. Идея эта правильная, к взиманию платы за проезд по дорогам идет весь мир, указывает Янков. Так что введение какой-то покилометровой оплаты за проезд предстоит и в России, считает он. Но при этом потребуется устранить противоречия. Например, при введении прямой платы нужно будет отменить акциз за топливо. К тому же неправильно вводить плату повсеместно, например, за проезд по дорогам с ухабами, добавил эксперт.

Как отметил вице-президент "Движения автомобилистов России", адвокат Леонид Ольшанский, введение платы за проезд противоречит ряду статей Конституции, где гарантируется свобода передвижения. Попытка реализации этой идеи может вызвать к жизни различные способы противодействия.

Кроме того, вызывает сомнения и заманчивая идея введения бесплатного транспорта. По словам Ольшанского, городской транспорт не может быть монолитом, должны быть различные перевозчики - и государственные, и частные, а заставить кого-то работать бесплатно невозможно.

Не поддерживают идею бесплатного общественного транспорта и в Союзе пассажиров. Пассажирам важно качество обслуживания и комфорт, и он голосует рублем. Если же общественный транспорт станет бесплатным, то как-то влиять на качество услуг пассажиры не смогут, заметил Янков.