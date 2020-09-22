По итогам года рост цен на новостройки в РФ составит 12-15%

22 сентября. FINMARKET.RU - С начала годав России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020 года рост цен составит 12-15%. Такой прогноз "Известиям" дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.

Существенный рост цен на российском рынке жилья продолжается уже больше двух лет. Он обусловлен переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета.

Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей - это на 3% выше, чем месяц назад, рассказал "Известиям" руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. С начала годав регионах выросли на 5-8%, добавил гендиректор риелторской компании We know Александр Галицын.

"Мы ожидаем дальнейшего роста цен - до 12% по итогам года. В числе причин - высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок инвесторов - граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры, - спрогнозировал Попов.

В некоторых регионах России, согласно прогнозу директора федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдара Хусаинова, к концу года стоимость 1 кв. м новостроек может увеличиться более чем на 15%.

Руководитель направления новостроек в "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев согласен, что до конца 2020 г. цены на недвижимость по всей стране, скорее всего, вырастут. Так, уже на 28,2% - по сравнению с аналогичным периодом 2019-го - подорожали новостройки в Петербурге, на 15,3% - в Краснодаре, на 12,1% - в Новосибирске, на 12,7% - в Казани.

Основная причина столь стремительного роста - повышенный спрос на фоне ограниченного объема предложения.

Во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса девелоперы сдерживали рост цен на новостройки - стагнация продолжалась с апреля по июнь, напомнила гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. Как считает управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский, пока покупателям доступна льготная ипотечная ставка, объемы продаж квартир в новостройках будут велики.

Что касается вторичного жилья, то эксперты ожидают умеренный рост цен - на 6-7% по итогам года. Ключевая причина увеличения стоимости, по словам Попова, - дорожающие новостройки. По мнению Хусаинова, вторичное жилье в России по итогам года может подорожать на 7-8%.