Генпрокуратура ужесточит контроль над госзакупками

22 сентября. FINMARKET.RU -России намерена ужесточитьнад закупками государства и госкомпаний, следует из опубликованного проекта приказа генпрокурора, пишет "Коммерсант"

Документ предписывает принять дополнительные меры по обеспечению законности закупок и ужесточению борьбы с нарушениями, в том числе за счет профилактических проверок. При этом Генпрокуратура рассчитывает на комплексный контроль сферы, вплоть до участия в совершенствовании законодательства на базе Университета прокуратуры. Наиболее масштабные проверки, согласно проекту, коснутся своевременной оплаты контрактов, ценообразования и проведения необоснованных закупок, импортозамещения и неправомерного ограничения конкуренции.

Для решения проблемы несвоевременной оплаты по госконтрактам прокурорам предлагается лично контролировать вопросы погашения задолженности.

При контроле над ценообразованием прокурорам надлежит проверять "реальность исполнения заключенных и оплаченных" госконтрактов, отдельный блок проверок предусмотрен для контрактов свыше 1 млрд руб. и закупок с избыточными потребительскими свойствами, предметов роскоши. При контроле импортозамещения прокурорам предстоит принимать "исчерпывающие меры реагирования" как по фактам несоблюдения заказчиками национального режима, так и, наоборот, избыточного протекционизма, приводящего к неправомерным ограничениям конкуренции. Де-факто проверке подвергнется и сама достаточность существующих механизмов преференций для отечественных поставщиков. Аналогичные меры затронут случаи необоснованных закупок у единственного поставщика, создания картелей, завышения цен, незаконного изменения условий контрактов и др.

Как указывают авторы проекта, его разработка вызвана многочисленными нарушениями в сфере закупок. Ужесточение контроля над госзаказом и включение Генпрокуратуры в сферу, традиционно контролируемую ФАС, может быть связано как с формальным подходом службы к проверкам, так и с планами правительства по вовлечению госкомпаний в деятельность по исполнению нацпроектов.