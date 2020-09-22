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22 сентября 2020 года 08:35
Генпрокуратура ужесточит контроль над госзакупками
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Сергей Карпухин/ТАСС
22 сентября. FINMARKET.RU - Генпрокуратура России намерена ужесточить контроль над закупками государства и госкомпаний, следует из опубликованного проекта приказа генпрокурора, пишет "Коммерсант". Документ предписывает принять дополнительные меры по обеспечению законности закупок и ужесточению борьбы с нарушениями, в том числе за счет профилактических проверок. При этом Генпрокуратура рассчитывает на комплексный контроль сферы, вплоть до участия в совершенствовании законодательства на базе Университета прокуратуры. Наиболее масштабные проверки, согласно проекту, коснутся своевременной оплаты контрактов, ценообразования и проведения необоснованных закупок, импортозамещения и неправомерного ограничения конкуренции. Для решения проблемы несвоевременной оплаты по госконтрактам прокурорам предлагается лично контролировать вопросы погашения задолженности. При контроле над ценообразованием прокурорам надлежит проверять "реальность исполнения заключенных и оплаченных" госконтрактов, отдельный блок проверок предусмотрен для контрактов свыше 1 млрд руб. и закупок с избыточными потребительскими свойствами, предметов роскоши. При контроле импортозамещения прокурорам предстоит принимать "исчерпывающие меры реагирования" как по фактам несоблюдения заказчиками национального режима, так и, наоборот, избыточного протекционизма, приводящего к неправомерным ограничениям конкуренции. Де-факто проверке подвергнется и сама достаточность существующих механизмов преференций для отечественных поставщиков. Аналогичные меры затронут случаи необоснованных закупок у единственного поставщика, создания картелей, завышения цен, незаконного изменения условий контрактов и др. Как указывают авторы проекта, его разработка вызвана многочисленными нарушениями в сфере закупок. Ужесточение контроля над госзаказом и включение Генпрокуратуры в сферу, традиционно контролируемую ФАС, может быть связано как с формальным подходом службы к проверкам, так и с планами правительства по вовлечению госкомпаний в деятельность по исполнению нацпроектов.
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Ключевые слова: РФ, госзакупки, контроль, Генпрокуратура
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