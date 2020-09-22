Граждане возвращают все больше неправомерно переведенных средств

22 сентября. FINMARKET.RU - Объем возвращенных по решению суда в Пенсионный фонд РФ (ПФР) средств пенсионных накоплений, ранее неправомерно переведенных в отдельные негосударственные пенсионные фонды (НПФ), стремительно увеличивается и будет расти дальше.

В прошлом году по решению суда ввозвращено 53,5 млн руб., неправомерно переведенных в, следует из доклада Счетной палаты (СП). Годом ранее речь шла всего о 5,2 млн руб., пишет "Коммерсант"

Всего за 3 года в ПФР возвращено 65 млн руб. от более 300 человек, свидетельствуют данные СП.

За предыдущие 3 года 91% из неправомерных переводов, успешно оспоренных по суду, сопровождался потерей инвестдохода застрахованных лиц за 1-4 года.

Резкое увеличение положительно решенных дел может объясняться приближением сроков выплат по пенсионным накоплениям, а также облегчением получения информации о том фонде, где гражданин формирует пенсионные накопления. "Проблема станет особенно актуальной с началом массовых выплат гражданам накопительных пенсий с 2022 года",- считает президент НАПФ Константин Угрюмов, добавляя, что ассоциация будет поддерживать поправки к законодательству, которые максимально упростят гражданам восстановление прав.

В отраслевых СРО - НАПФ и АНПФ - считают важным включение НПФ в сферу полномочий финансового омбудсмена со следующего года. Как отмечает глава АНПФ Сергей Беляков, "необходимо выработать четкую и понятную для всех участников процедуру обжалования неправомерно переведенных пенсионных средств".

Между тем в одном из НПФ опасаются, что упрощение процедуры может привести к обратной ситуации - когда фонды будут массово возвращать гражданам, переведенные на законных основаниях.