Ипотека: размах на рубль, удар - на копейку

21 сентября. FINMARKET.RU - Больше половины жителей крупных российских городов готовы брать несколько ипотек подряд, однако могут позволить себе несколько ипотечных кредитов подряд лишь около 10%.

Больше половины россиян (54%), у которых уже есть, хотели бы взять еще одну. Большинство из них (54%) стремится улучшить жилищные условия, пятая часть (19%) — обеспечить жильем детей или заработать на последующей сдаче жилья в аренду (9%). У 18% россиян было несколько ипотек — 16% из них брали ее дважды и 2% трижды. К таким выводам пришел Райффайзенбанк, опросивший 4 тыс. жителей пяти крупных городов России, сообщает "Коммерсант".

Однако по данным БКИ "Эквифакс", на которое ссылается "Ъ", доля потребителей, которые последовательно получают несколько ипотечных кредитов, в августе 2020 года составляла примерно 5–7%. И этот показатель не меняется последние годы, отмечает гендиректор компании Олег Лагуткин. "Это невысокий показатель — менее 120 тыс. потребителей смогли позволить себе поступательное улучшение жилищных условий за счет последовательного получения нескольких ипотечных кредитов",— подчеркивает эксперт, цитируемый изданием. Доля же заемщиков, имеющих более одного ипотечного кредита одновременно, крайне мала и практически не меняется последние пять лет, составляя менее 1%. Столь низкий показатель объясняется тем, что для обслуживания двух и более ипотечных кредитов необходим достаточный запас платежеспособности, которого нет у большинства населения, заключает господин Лагуткин.