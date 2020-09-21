Все государственное имущество будет оцифровано

21 сентября. FINMARKET.RU -намерено завершить начатые процессы по цифровизации всего объема государственного имущества, сообщил в интервью "Российской газете" сообщил руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко. "В первую очередь завершить начатые процессы по цифровизации всего объема государственного имущества и формированию системы онлайн-мониторинга управляемыми активами, создать удобные онлайн-сервисы по взаимодействию с бизнесом и гражданами. Сейчас мы активно работаем с коллегами из Сбербанка над интересным проектом по внедрению искусственного интеллекта в электронные сервисы Росимущества", - сказал он в интервью "Российской газете" , отвечая на вопрос о ключевых задачах ведомства на ближайшую перспективу.

Впереди работа по дальнейшей оптимизации структуры агентства.

Яковенко заявил, что в этом году доходы Росимущества, по прогнозам, превысят 450 млрд рублей. "Несомненно, последствия негативны, как в части поступления дивидендов от компаний с государственным участием и прибыли от деятельности ФГУПов, так и от администрирования доходов от аренды. В этом году доходы Росимущества, по прогнозам, превысят 450 млрд рублей. Поступления от аренды федерального имущества и продажи земельных участков составят около 12 млрд руб. В целом мы ожидаем снижение доходности относительно уровня прошлого года", - сказал глава Росимущества.

Яковенко рассказал, как Росимущество помогало ведомство помогало предпринимателям, наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. "Правительством разработан алгоритм оказания помощи бизнес-сообществу, и мы наряду с коллегами проводили такую работу. Размер оказанной поддержки составил почти 700 млн рублей. Речь идет как об освобождении от уплаты арендных платежей, так и о предоставлении отсрочки", - сообщил он..

Яковенко также рассказал, что в настоящий момент идет интеграция данных Росимущество с базами Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы, на завершающей стадии сверка с Федеральной таможенной службой в части конфискованного в пользу государства имущества. "В перспективе такая работа запланирована еще с восьмью министерствами и ведомствами, чтобы иметь полное и правдивое представление обо всем федеральном имуществе", - отметил он.