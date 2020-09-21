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В случае второй волны COVID-19 экономике понадобится лишь более длительный период для восстановления - эксперт
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 21 сентября составил 76,0381 руб.
21 сентября 2020 года 09:45
На восстановление экономики РФ потребуется три года
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YAY\ТАСС
21 сентября. FINMARKET.RU - Не менее трех лет понадобится российской экономике, чтобы полностью оправиться от коронакризиса. Но отдельным отраслям может понадобиться и больше времени - к такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). Эксперты выделили пять групп по скорости восстановления, пишут "Ведомости". Медленнее всего будут приходить в себя машиностроение, добыча угля, воздушные перевозки и строительство коммерческой недвижимости. Аналитики условно их назвали "улитками", так как на оживление им понадобится более пяти лет. От трех до пяти лет на возврат к докризисному уровню понадобится "зубрам". К этой категории аналитики отнесли добычу нефти и газа, транспорт, жилую недвижимость, черную металлургию, непродовольственную розницу и производство минеральных удобрений. Эти отрасли сегодня вносят наибольший вклад в экономику - до 22% ВВП в совокупности. Им приходится надеяться на открытие границ, оживление международной торговли и транспортных потоков, а также восстановление доходов населения. Третья группа - "барсуки". Это электроэнергетика, инфраструктурное строительство, производство стройматериалов, кокса и нефтепродуктов, а также оптовая торговля - вместе они формируют около 17% ВВП. Их положение не столь критично, отмечают аналитики, так что они смогут восстановиться за два года. А вот "лошади" сумели сохранить свой темп. Это продовольственная розница, добыча металлических руд, цветная металлургия и телекоммуникации. Аналитики оценивают темпы их роста от 1 до 5% в ближайшие годы. В наиболее выигрышной ситуации находятся "леопарды" - сельское хозяйство, пищевая и фармацевтическая промышленность и производство резиновых и пластмассовых изделий. Спрос на их товары во время пандемии оказался взрывным, и эксперты им предсказывают прирост выручки в 5-10%. "Леопардам" удалось не только избежать дефицита товаров, но и нарастить объемы производства.
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