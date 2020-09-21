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21 сентября 2020 года 08:37
Пособия для безработных с детьми предлагают увеличить
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Сергей Фадеичев/ТАСС
21 сентября. FINMARKET.RU - Пособие по безработице для граждан с детьми, появившееся в России в качестве антикризисной меры, необходимо увеличить и выплачивать на постоянной основе. Такая идея содержится в предложениях Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы. Этот документ определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Пока предложения в документ еще обсуждаются. Предполагается, что проект генсоглашения будет сформирован до конца октября. Комментировать предложение пока преждевременно, сказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Фактически идея ФНПР реализуется уже сейчас: с апреля безработные с детьми могут получить от государства дополнительные 3 тыс. рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия. Однако пока это непостоянная мера поддержки: ее ввели только на время коронакризиса. На днях правительство приняло решение продлить выплаты на сентябрь, а будут ли они позже - неизвестно. Кроме того, получить средства может только один безработный родитель, даже если заработка лишились оба. По большому счету инициатива заключается в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки и применять ее на постоянной основе, пояснил "Известиям" советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных. Что касается размера доплаты, вопрос требует проработки, но предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка (сейчас в целом по России - 10,7 тыс. рублей), уточнил специалист. В сентябре выплаты 3 тыс. рублей получат около 2,8 млн безработных с детьми, сообщала пресс-служба правительства ранее. С учетом того, что общее число официально зарегистрированных на бирже труда - около 3,6 млн человек, получается, что надбавка за ребенка нужна примерно 78% безработных. Проект федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов подразумевает, что на подпрограмму "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" будет выделен 131 млрд рублей - вдвое больше, чем планировалось ранее. На дополнительные выплаты около 10 тыс. рублей безработным с детьми по предложению профсоюзов может потребоваться еще около 25-27 млрд рублей в месяц, оценила для "Известий" заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.
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Ключевые слова: Россия, безработица, пособия
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