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18 сентября 2020 года 10:50
В пандемию коллекторы платили за банковские долги по максимуму
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YAY/TACC
18 сентября. FINMARKET.RU - С января по август, согласно данным СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА), банки выставили на продажу коллекторам 137 млрд руб. просроченной задолженности, пишет "Коммерсант". Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое большое снижение предложения предсказуемо произошло в карантинные месяцы: с апреля по июль было предложено к продаже 66 млрд руб. против 155,7 млрд руб. годом ранее (-58%). Несмотря на то что за апрель-июль текущего года коллекторы выкупили 88% задолженности от предложенного объема, а в прошлом году этот показатель находился на уровне 91%, средняя цена на портфель достигла максимума - 4,95%. За аналогичный период прошлого года коллекторы платили за долги в среднем в 1,7 раза меньше - 2,9% от суммы долга. Впрочем, и после ослабления карантинного режима цена за портфель просроченных долгов продолжала расти, в итоге средняя цена закрытия сделки за 8 месяцев обновила максимум и составила в среднем 5,01% (против 3% годом ранее). Одновременно в августе значительно вырос объем предложения и закрытых сделок - до 38,9 млрд руб. и 37,4 млрд руб. соответственно, превысив показатели прошлого года более чем в 1,5 раза. Рекордные цены на портфели были связаны с рядом факторов, замечают коллекторы. В частности, к росту цен на портфели в августе т.г. привели сокращение предложения портфелей просроченной задолженности вместе с активным ростом конкуренции на рынке и выставляемой на продажу более молодой просрочкой. Кроме того, на повышение цены повлияла "переупаковка" портфелей на более мелкие лоты, что позволяло продать их небольшим инвесторам по высокой ставке, а также увеличение срока окупаемости инвестиций. Эксперты прогнозируют, что к концу года объем предложения долгов может превысить показатели 2019 года, но не уверены, что цены сохранятся на рекордных значениях.
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Ключевые слова: РФ, долги, коллекторы, цены
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