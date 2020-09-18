Роста зарплат не заметили эксперты

18 сентября. FINMARKET.RU -зарплат почти вдвое превысил уровень инфляции, но благосостояние россиян не выросло - эксперты не поверили в рост реальных зарплат, пишут "Ведомости".

За годроссиян почти в 2 раза превысили уровень инфляции, оцененный в 3,2%. Средний рост зарплаты по стране составил 5,6%, но это мало повлияло на благосостояние большого числа низкооплачиваемых работников, считают в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"В среднем по стране зарплаты растут выше инфляции, однако такая положительная статистика не говорит о повышении благосостояния работающего населения. У части граждан трудовые доходы, безусловно, выросли, другие же столкнулись с падением заработков в период пандемии, а кто-то и вовсе лишился работы", – отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова,которой приводят "Ведомости".

Многие эксперты склонны считать отмеченный рост зарплат скорее формальным, делая отсылку к прошлым кризисам, когда статистика также рисовала более радужную картину, чем ее ощущало население. "Все мы помним, что в этот кризис инфляция некоторое время была нулевая. В сочетании с небольшим ростом зарплат только в бюджетном секторе это привело к положительной динамике реальных зарплат в целом", – объясняет доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" РАНХиГС Сергей Хестанов, которого цитируют "Ведомости". Здесь нужно делать серьезную скидку на погрешности в статистике, предупреждает он. "Сейчас до 40% населения полностью или частично работает в серой зоне, – объясняет Хестанов. – Соответственно, динамику их зарплат официальная статистика не видит". Прежде всего речь о сфере услуг, где сплошь и рядом происходит расчет в конвертах. Наоборот, в значительной мере в белой зоне находятся бюджетники и крупные коммерческие компании. Получается, что наиболее пострадавшие отрасли из-за высокой доли серой занятости в статистику не попали, зато попали бюджетники, которым зарплату поднимают планово". Именно эти искажения приводят к тому, что динамика рынка труда выглядит лучше, чем на самом деле.

О том, что низкий уровень инфляции вовсе не стал денежным дождем для населения, говорят и другие факторы. "По данным Росстата, во II квартале 2020 г. реальные располагаемые доходы упали на 8% относительно соответствующего периода прошлого года. В этих условиях предприятия розничной торговли не могли повышать цены на свою продукцию, что обеспечило низкий уровень инфляции в целом по стране", – объясняет происходящее Станислав Дужинский, аналитик банка "Хоум кредит".

При этом исследование FinExpertiza наглядно демонстрирует, что по целому ряду отраслей наметился явный – в разы – рост зарплат, а в особо пострадавших от кризиса секторах зарплаты рухнули. В целом это позволило показать достаточно позитивные срединные значения зарплат, но некоторые эксперты считают, что сформировавшаяся динамика будет способствовать вымыванию среднего класса, а значит, все большему расслоению общества в период коронавирусного кризиса, отмечает газета.