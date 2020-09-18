ВБ: индекс человеческого капитала в РФ - 68%

18 сентября. FINMARKET.RU - Всемирный банк оценил индекс человеческого капитала в России в 68%, определив страну на 41-е место среди 174 стран мира. Индекс измеряет человеческий капитал, которым ребенок, рожденный сегодня, может обладать к совершеннолетию, на основе анализа пяти индикаторов. В их числе - вероятность выживания до пяти лет, ожидаемая продолжительность обучения детей в школе, оценки по единому экзамену как показатель качества обучения, выживаемость взрослого населения (доля доживших до 60 лет из числа достигших 15-летнего возраста) и процент детей, не имеющих задержек в развитии.

По сравнению с версией 2018 года, в ИЧК 2020 вошло на 17 стран больше (174), что позволило ему аккумулировать данные о 98% населения Земли, пишет "Коммерсант"

Как отмечают авторы доклада, поскольку данные для расчета индекса собирались до марта 2020 года, он отражает уровень человеческого капитала до начала пандемии коронавируса - а она могла привести к его снижению.

Тогда глобальный индекс был равен 56%, индекс для стран с низким доходом - 37%, с высоким - 70%. Впрочем, как говорится в докладе, корреляция между индексом и ВВП на душу населения существует, но человеческий капитал не всегда напрямую сопоставим с экономическим развитием. Основной вклад в различие между странами с низким и высоким уровнем дохода вносят вариации в количестве и качестве школьного образования. Еще одно различие, заметное на глобальном уровне, - между мальчиками и девочками. Индекс капитала последних выше на 1,06% - в основном также из-за более высокого уровня образования.

На первых местах рейтинга находятся Сингапур (88%), Гонконг (81%) и Япония (80%). Также в первую десятку входят Южная Корея, Канада, Финляндия, Швеция и Макао (по 80%), Ирландия и Нидерланды (79%). На последних местах рейтинга - Центральноафриканская республика (29%), Чад (30%) и Южный Судан (31%). Россия находится в верхней четверти рейтинга наравне с такими странами, как Люксембург (69%), Венгрия, Сербия (по 68%), и Арабскими Эмиратами (67%).

Результат России соответствует среднему показателю по странам региона Европы и Центральной Азии и является 3-м показателем в мире среди стран с аналогичным уровнем доходов.

В то же время, отмечают аналитики, Россия оказалась в десятке стран, где темпы прироста человеческого капитала оказались наивысшими за период с 2010 года. Показатель РФ за 10 лет вырос на 6 процентных пунктов - с 62% до 68% - в основном из-за улучшения показателей здоровья детей и взрослых, а также высоких оценок системы общего среднего образования (превышают их для многих стран с более высоким уровнем дохода). Впрочем, в абсолютных цифрах показатели здоровья в РФ по-прежнему хуже, чем средние по миру.