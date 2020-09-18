Налоговики получат право "предшествующего залога имущества должника"

18 сентября. FINMARKET.RU - Небанковские залоговые кредиторы лишаются права на обеспечение своих требований - в пользу фискальных органов, если у банкрота выявилась скрытая налоговая задолженность, устанавливает новый вариант поправок Минэкономразвития в закон о банкротстве. Ранее министерство предлагало ввести такой порядок в отношении всех банкротов без исключения, но после возражений Банка России избавило кредитные организации от риска перехвата их залогов налоговиками.

Согласно последней версии документа налоговые органы получают так называемое право "предшествующего залога имущества должника" (то есть опередят в праве на залог других лиц, даже если до этого он был оформлен в их пользу) в том случае, если долг возник из-за неисполнения должником законодательства о налогах и сборах или сокрытия части обязательных платежей, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с законопроектом. Такое правило было в изначальной редакции законопроекта, опубликованной в марте 2020 года, однако теперь в документ внесено дополнение, согласно которому такое правило не распространяется на заложенное по кредитному договору имуществу. Таким образом, банки это новшество не затронет.

Документ изменился после критики со стороны ЦБ РФ. В своем отзыве регулятор писал, что преимущества для налоговых органов могут привести к снижению доступности и повышению стоимости кредитных ресурсов в связи с увеличением доли необеспеченных кредитов. Опасался ЦБ РФ и отказа банков кредитовать организации, в отношении которых ведется налоговая проверка. Это, с одной стороны, только усугубит их финансовое положение, а с другой - в целом негативно скажется на деловом обороте, писал ранее в отзыве регулятор.

В доработанном тексте законопроекта появились также особые правила распределения средств от реализации залога, перешедшего налоговикам. 5%, как и при обычном порядке, должны уйти на погашение судебных расходов и вознаграждение арбитражного управляющего, а остальное пойдет сотрудникам и другим кредиторам первой очереди, пока долг перед ними не будет погашен целиком (в обычной ситуации на это идет 15% от реализации предмета залога). И только после этого оставшиеся средства пойдут в бюджет.

Кроме того, проект наделяет конкурсных кредиторов банкрота, которые не знали о сокрытии им своих долгов по налогам, правом требовать от его контролирующих лиц возмещения вреда. Величина этой компенсации представляет собой разницу между тем, в каком размере требования кредиторов были бы удовлетворены, не будь скрытого налогового долга, и тем, сколько им заплатили в действительности.

Такие предложения содержатся в комплексном законопроекте о реформе института банкротства. Этот документ кардинально меняет процедуру банкротства в России. Прежде всего, проект сокращает количество процедур несостоятельности - сохраняются только оздоровление и конкурсное производство. Существующие сейчас наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление будут ликвидированы.

Среди предлагаемых новаций - изменение правил реализации имущества банкротов. На смену торгам на повышение должны прийти так называемые голландские аукционы с плавающим ценообразованием. По задумке Минэкономразвития, торги сначала должны будут идти на повышение, но если желающих купить не будет, то цена будет снижаться до поступления первого предложения. После этого торги снова пойдут на повышение, однако если никто цену не повысит, то победителем признают того, кто озвучил свое предложение.

Целью подготовки этих изменений Минэкономразвития ранее называло сокращение длительности процедур несостоятельности и повышение эффективности реабилитационных мер.