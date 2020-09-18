Резкий рост банкротств граждан обеспечили индивидуальные предприниматели

18 сентября. FINMARKET.RU - В этом году произошел резкий рост банкротств граждан. По данным "Федресурса", за январь-август 2020-го показатель увеличился почти на 62% - до 64 тыс. человек. Как пояснили "Известиям" эксперты, "виновниками" всплеска стали индивидуальные предприниматели, которые проходят процедурукак физлица.

За 8 месяцев 2020 года, по данным Seldon, заявления о банкротстве подали свыше 15 тыс., что на 33,7% больше, чем за аналогичный период 2019 г. Минимальная точка была пройдена в апреле, когда количество банкротств составило 472. Что, естественно, объясняется режимом ограничения работы судебных органов. После этого показатель вновь резко начал расти, а в августе он заметно превышает "докарантинные" уровни.

Эти показатели расходятся как с официальной статистикой ФНС, так и с сообщениями арбитражных управляющих на проекте "Федресурс". Так, в налоговой службе проинформировали ""Известия" о том, что за 1-е полугодие 2020 года в ведомство было подано 199 заявлений о признании ИП несостоятельным (банкротом) против 274 штук за аналогичный период 2019 г. В "Федресурсе" газете рассказали, что за январь-август 2020 года количество банкротств индивидуальных предпринимателей составило 874 штуки. Это на 8,6% меньше, чем в январе-августе 2019 г.

Но расхождение в данных имеет свою причину. Как пояснил "Известиям" банкротный юрист Михаил Алексеев, подавляющее большинство ИП сначала подают документы на прекращение деятельности, а потом банкротятся уже как физлица. По его словам, в статистику именно ИП, как правило, попадают те предприниматели, процедуру банкротства которых инициируют кредиторы.

"Не исключено, что часть граждан, занимающихся бизнесом, попали в категорию обычных физических лиц в процедуре банкротства, - согласен руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. - В целом популярность банкротства среди физлиц и ИП растет с момента появления этого механизма в октябре 2015 года благодаря тому, что управляющие и профессионалы ранка нарабатывают практику и совершенствуют технологии. Для всех категорий банкротов завершение процедуры списанием долгов дает возможность нового экономического старта".

Именно переходом в другую категорию можно объяснить резкий всплеск банкротств физлиц в этом году.

Согласно прогнозу Seldon, в очищенном варианте по итогам года численность банкротов среди ИП может достичь почти 22 тыс. человек.

Как отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко, этот прогноз отражает реальную картину сегодняшнего дня, что связано это с аккумулированием проблем микро- и малого бизнеса с начала периода изоляции, которая прежде всего ударила по сфере услуг и ритейлу - именно в этих сегментах отмечается наибольшая концентрация ИП.

Данные Seldon подтверждают, что среди индивидуальных предпринимателей наибольшее число банкротств в 2020 году пришлось на оптовую и розничную торговлю. В лидерах среди регионов вновь, как и в прошлом году, оказались Москва и Московская область, а также Краснодарский край и Свердловская область.