Заниматься махинациями на рынке метрологических услуг будет не просто

17 сентября. FINMARKET.RU - С 24 сентября бумажные свидетельства о поверке счетчиков теряют юридическую силу, и важна будет только запись о поверке в электронном реестре. И заниматься махинациями на рынке метрологических услуг будет уже не так просто, сообщил в интервью "Российской газете" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

"Заниматься махинациями на рынке метрологических услуг будет уже не так просто, поскольку все поверки будут отслеживаться в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС "Аршин"). Мы это видим на примере других цифровых проектов, которые запускает правительство. С нашей стороны все готово: мы модернизировали ключевой модуль системы, убедились, что данные передавать удобно. Понятно, что какие-то организации продолжат лепить бумажные свидетельства, и здесь выход один - разъяснять, что правила поменялись. Особенно старшему поколению, которое очень доверчиво. Уверен, это значительный шаг вперед, чтобы люди реже сталкивались с мошенниками", - рассказал Абрамов.

При этом он подчеркнул, что "право заказчика метрологической услуги - потребовать, чтобы поверитель при нем сделал запись в реестре". "Ведь риск, что он не внесет данные в систему, лежит на владельце прибора. И именно ему, если что-то не так, придется судиться с этой организацией, доказывая факт поверки. Закон отводит на передачу данных в реестр большой срок, но это сделано скорее для случаев, когда метрологические работы проводятся на индустриальных предприятиях, у больших заказчиков. А в случае с индивидуальным прибором учета, если он корректно работает, запись может быть внесена на месте. Каждый вправе потребовать исполнения услуги в полном объеме. И надо проверять, аккредитована ли организация", - советует Абрамов.

Как заметил руководитель Росстандарта, со временем в системе "Аршин" накопится информация о сроках поверки всех средств измерений. Тогда к этим данным можно будет апеллировать, когда мошенники рассылают объявления и обзванивают граждан, угрожая штрафами за отказ о поверке. "Наша задача, - заявил Абрамов, - на будущее - наладить информирование о сроках поверки, чтобы люди получали напоминания не от мошенников, а от государства".

Но пока, до 1 января 2021 года, продолжает действовать введенный из-за пандемии мораторий на поверки бытовых счетчиков. "Мне бы хотелось, чтобы это было шагом к дальнейшему переносу поверочной повинности с плеч людей на профессиональных участников рынка коммунальных услуг. Но это будет происходить эволюционно, по мере появления дешевых средств измерений, которые можно контролировать дистанционно. Именно с переходом на новые измерительные системы в коммунальном хозяйстве возможен перенос ответственности за поверку", - сказал Абрамов.

По его словам, переход на интеллектуальные счетчики, а они достаточно дороги, будет постепенным - по мере выхода из строя старых счетчиков. Новые приборы уже будут установлены поставщиками электроэнергии за свой счет, они же будут отвечать за их корректную работу. Так же со временем может быть сделано по воде, теплу и газу.