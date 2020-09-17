Ставку по кредитам для МСП хотят снизить до 6,5%

17 сентября. FINMARKET.RU - В Россиидля малого бизнеса могут стать дешевле - снижение ставки льготного кредитованияпо "Программе 8,5" уже обсуждают в правительстве. Об этом "Известиям" рассказали три источника, близкие к кабмину.

Правительство должно представить обновленный паспорт нацпроекта МСП к октябрю 2020 года. К этому же сроку необходимо утвердить и новые условия льготной программы кредитования, которая работает в его рамках. По нынешним правилам, малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств в 99 банках-участниках под 8,5% годовых. Однако сегодня в кабмине обсуждают снижение этой ставки на 1,5-2 п.п., рассказали источники, близкие к правительству.

"Предполагается, что процент по льготным кредитам для бизнеса может быть сокращен до 6,5 или 7%. Точная цифра пока неизвестна: она будет зависеть от того, какой объем компенсации, а также размер госгарантий попросят банки. Именно это сейчас и выступает главным предметом расчетов и поводом для переговоров в кабмине", - сообщил один из собеседников "Известий".

Согласно условиям программы, банки выдают кредиты по льготной ставке, а потом обращаются к государству за компенсацией из бюджета. В начале 2019 года субсидия для кредитных организаций составляла 2,5% годовых, однако позднее для микро- и малого бизнеса она была увеличена до 3,5%, а для среднего - до 3%.

Пока на компенсацию банкам планируется выделить 30 млрд рублей, добавил источник газеты. Но понимания, оптимальна ли эта сумма с точки зрения бюджетных возможностей, а также успешной реализации программы, пока нет, констатировал он.

Другой собеседник "Известий" отметил, что в целом изменение процента по льготному кредитованию МСП обусловлено снижением ключевой ставки Банка России.

Планируется, что уменьшение ставки приведет к формированию нового рынка кредитов на более низких и, соответственно, выгодных для предпринимателей условиях. Однако доступнее льготные займы после этого не станут, заявили "Известиям" представители бизнеса.