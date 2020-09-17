Программу нацпроектов могут урезать на 600 млрд руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Расходы нав следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей, сообщают "Известия", ознакомившиеся с пояснительной запиской к проекту бюджета на ближайшую трехлетку. Исходя из документа, ощутимее остальных планируется урезать финансирование "Демографии" (с него снимут 158 млрд рублей), "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" (144 млрд) и "Жилья и городской среды" (80 млрд) — за 2021–2022 годы на 158, 144 и 80 млрд рублей соответственно.изначально запланированных трат потребовалось для выделения средств на непредвиденные расходы — антикризисные меры и борьбу с коронавирусом, заявил 16 сентября глава Минфина Антон Силуанов. При этом сама по себе ребалансировка статей бюджета проблем с реализацией нацпроектов вызвать не должна, считают эксперты. По мнению экономистов, снизить эффективность этого процесса способно скорее продление сроков реализации поставленных задач.

В официальной версии федерального бюджета на 2020–2022-й, утвержденной в марте, на нацпроекты в следующие два года планировалось потратить 5,4 трлн рублей. Этот вариант финансового плана был одобрен в преддверии пандемии, глобального закрытия границ и режима изоляции. В проекте нового бюджета — на следующую трехлетку — в 2021–2022 годах соответствующие расходы предлагается сократить до 4,8 трлн рублей. То есть более чем на 10%.

В общей сложности расходы казны в 2021–2022 годах, согласно проекту, снизятся на 227 млрд рублей. Расхождение с суммарной оптимизацией трат на нацпроекты объясняется повышением расходов по другим направлениям — нацплану восстановления экономики, поддержке граждан и обслуживанию госдолга, пишеут "Известия".

Доходы бюджета в 2021–2022 годах упадут на 14% и 10% соответственно — до 18,8 и 20,6 трлн рублей. Дефицит, таким образом, составит 2,8 и 1,3 трлн.

Так называемые незащищенные расходы бюджета — не связанные с обязательствами перед населением — планируется оптимизировать примерно на 900 млрд рублей ежегодно, заявил 16 сентября Антон Силуанов. Такой шаг позволит найти средства на антикризисные меры, борьбу с коронавирусом, финансирование мероприятий из послания президента.

В Минфине "Известиям" заявили, что по отношению к 2020 году в 2021-м и 2022-м запланирован рост расходов на национальные проекты на 2,5 и 20% соответственно. А все корректировки связаны с уточнением макропрогноза, численности получателей выплат и переносом сроков по ряду мероприятий.

В Минтрансе изданию сообщили, что сокращение связано со сложной экономической ситуацией, вызванной в том числе пандемией. В Минтруде "Известиям"» заявили, что окончательные параметры бюджета еще не утверждены. Однако все государственные обязательства по поддержке граждан будут выполнены в полном объеме, заверили там.