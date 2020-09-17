МФО-нелегалы уводят рынок в тень

17 сентября. FINMARKET.RU - Каждая пятая микрофинансовая организация (МФО), исключенная из реестра ЦБ в первом полугодии, продолжала кредитовать граждан. При этом число компаний, которые делали это нелегально, выросло за год в полтора раза. Аналитики винят в этом пандемию коронавируса, а также регуляторную нагрузку, с которой значительная частьсправиться не в силах. Эксперты отмечают, что для исправления ситуации необходимо не только ужесточать наказание для нелегалов, но и поощрять добросовестных участников рынка, пишет "Коммерсант".

Из почти 250 МФО, которые в первом полугодии 2020 года были исключены из реестра ЦБ, 18,5% продолжают работать, следует из исследования портала Zaim.com, на которое ссылается "Ъ". Но только 6% продолжают выдавать займы на легальных основаниях, в качестве других юридических лиц, состоящих в госреестре. 12% продолжают деятельность нелегально, тогда как годом ранее так работали лишь около 9% исключенных компаний.

В МФО, работающих официально, подчеркивают, что рост нелегальных компаний "значительно вредит рынку". Эксперты сходятся во мнении, что ужесточение правил работы МФО необходимо.

В ЦБ на запрос “Ъ” сообщили, что в первом полугодии 2020 года было выявлено более 380 организаций с признаками нелегальных кредиторов, более 170 из них — незаконно использовали в своем наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.