.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
17 сентября 2020 года 09:15
МФО-нелегалы уводят рынок в тень
|0
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
17 сентября. FINMARKET.RU - Каждая пятая микрофинансовая организация (МФО), исключенная из реестра ЦБ в первом полугодии, продолжала кредитовать граждан. При этом число компаний, которые делали это нелегально, выросло за год в полтора раза. Аналитики винят в этом пандемию коронавируса, а также регуляторную нагрузку, с которой значительная часть МФО справиться не в силах. Эксперты отмечают, что для исправления ситуации необходимо не только ужесточать наказание для нелегалов, но и поощрять добросовестных участников рынка, пишет "Коммерсант". Из почти 250 МФО, которые в первом полугодии 2020 года были исключены из реестра ЦБ, 18,5% продолжают работать, следует из исследования портала Zaim.com, на которое ссылается "Ъ". Но только 6% продолжают выдавать займы на легальных основаниях, в качестве других юридических лиц, состоящих в госреестре. 12% продолжают деятельность нелегально, тогда как годом ранее так работали лишь около 9% исключенных компаний. В МФО, работающих официально, подчеркивают, что рост нелегальных компаний "значительно вредит рынку". Эксперты сходятся во мнении, что ужесточение правил работы МФО необходимо. В ЦБ на запрос “Ъ” сообщили, что в первом полугодии 2020 года было выявлено более 380 организаций с признаками нелегальных кредиторов, более 170 из них — незаконно использовали в своем наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.